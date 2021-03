José María Muscari sobre las actrices en los 80: “Fueron usadas como objetos de los cómicos”

Desde años, José María Muscari es un experto del mundo del espectáculo. Desde su rol como director, escritor y actor, Muscari conoce a fondo el teatro y la televisión. Por eso, en una entrevista en el programa Jubilados TV (domingos, 9 AM por A24), José María opinó sobre el tipo de humor de la década los 80 y los 90.

Muscari aseguró que las actrices de los 80 era usas como "objetos".

“Muchas actrices, durante mucho tiempo, lamentablemente, fueron usadas como objetos o como acompañantes del cómico”, disparó el director teatral, sobre el rol de la mujer en los programas de humor de los 80 y 90.

Enseguida, destacó el rol de las protagonistas en la obra que estrenó hace unos años: “Creo que Extinguidas les dio la posibilidad de reivindicarse, de poder trasmutar todo ese dolor desde un nuevo discurso, un nuevo momento y de liderar un éxito muy genial”.

El director quiere ser padre.

En ese sentido, Muscari explicó, sobre la propuesta de Extinguidas en aquel momento: “La obra recuperaba diez mujeres icónicas de los años 80 que fueron número uno dentro del espectáculo y el propio mundo del espectáculo las expulsó”. Y agregó: “Creo que yo siempre tuve una conexión, por decirlo, con los adultos mayores”.

Por otra parte, Muscari le develó a la conductora Andrea Falcon, las ganas de ser padre que tiene: “Sé que en algún momento va a llegar la oportunidad de ser padre. Es algo que me gustaría cumplir en algún momento de mi vida. Ahora siento que no es el momento para encarar eso porque estoy en el medio de una licuadora laboral que me resulta muy compleja, pero me encantaría que en algún momento mi paternidad se pudiera concretar”.

Y reveló el camino que tomaría para cumplir ese sueño. “Creo que no hay mejor vía, al menos para mí, que la vía de la adopción. Creo mucho en la ley del amor, mucho más que la ley de la sangre a pesar que sé que los trámites en Argentina son complicados. En algún momento sé que voy a concretar mi deseo de paternidad”.