Juampi González en BigBang: su show, el programa con Susana y su noviazgo con Sofía Macaggi

Juampi González está en la cresta de la ola, pero no hay techo que lo detenga. Para el joven humorista, que se presenta los viernes con “Soltero” en el Metropolitan (y a partir del 18 de mayo también los jueves) los límites se los pone uno mismo. “Siempre quiero más y estoy buscando qué se puede mejorar o hacer para llegar a más personas”, justifica el comediante y ganador de LOL (Last One Laughing Argentina) que viene de una taquillera temporada teatral.

En clave de humor picante y con la lucidez que requiere un ida y vuelta permanente con el espectador, el artista rompe el hielo en escena con Alessandra Teapoya, su caballito de batalla y telonera estrella. “Es una parodia que hago de Alessandra Rampolla, con mucha interacción con el público y consultorio en vivo. Y cambia función a función, de acuerdo a lo que te dice la gente. Después es toda información que uso en la segunda parte que es un stand up más clásico en donde hablo de la etapa de soltería de mi vida, riéndome un poco de mí”, aclara.

-Pero ya no estás más soltero. ¿Cambia mucho la dinámica o el discurso de los monólogos?

-No, la verdad que no. Sí tengo chistes nuevos, adapto cosas y es incluso hasta divertido que el show se llame Soltero y lo haga alguien que está en pareja.

-En tu unipersonal hablas con el público de las nuevas formas de vincularse. ¿Cómo fue tu experiencia en el mundo de las aplicaciones para citas?

-Las he utilizado en algún momento viajando y para mí es un avance comparado con la época de mis viejos. Yo pregunto mucho sobre eso en mi show y la gente lo cuenta. Mi experiencia ha sido positiva, la recomiendo.

-¿Es verdad que cuando conociste a tu novia, Sofía Macaggi, la invitaste un café siendo algo que vos mismo criticás en tus monólogos?

-Sí, es verdad. En realidad fue medio natural, no tan planeado, pero me di un poco de mi propia medicina y apliqué lo que yo digo que no hay que aplicar en una primera cita. Lo veo más para cerrar un negocio... y yo cerré un negocio con mi pareja, jaja mi relación con Sofi. En esa primera cita tampoco nos dimos un beso ni nada, entonces un poco avala mi teoría de que un café es más solemne que un trago en un bar. Pero no implica que más adelante funcione...

-Venís de una generación que ya no se rige por mandatos. ¿Casarte y tener hijos es algo que te interpela?

-Casarme hoy en día no está en mi radar, no lo veo como un paso necesario. Entiendo el gesto de proponer, pero no. Imaginate que yo estuve soltero un montón de tiempo y ya estar en pareja es una locura.

-¿Te ha pasado de recibir visitas incómodas post función? ¿Algún ex amor?

-Sí, me pasó. En el show hablo de mi primera relación, que hasta el momento había sido la única. Y ella vino, pero ya sabía que yo hablaba de eso y tampoco decía nada grave. Después me ha pasado de una persona que venía a todas las funciones y todas se quedaba a saludar. Con lo cual no sabíamos si le gustaba mucho el show o en algún momento sacaba un arma jaja, no lo teníamos bien en claro. Por suerte no pasó nada.

- Fuiste campeón de la primera temporada de LOL Argentina. ¿Trabajar con Susana Giménez alguna vez estuvo en tus fantasías más remotas?

-No y sí. Porque afortunadamente tengo la suerte o el poder de... no sé, estuve en el programa de Tinelli, ahora con Susana. Trato siempre de pensar en grande.

-Pasaste de volantear tus propios espectáculos, al Metropolitan en calle corrientes.

-Exactamente. En realidad es algo que hicimos casi todos los comediantes en algún momento. Me acuerdo que no había plata para pagarle a un volantero y ahí aprendes mucho, es el primer marketing. Pero a la vez es feo, que te ignoren tanto, por eso yo siempre por lo menos los agarro cuando me dan.

-¿Y haber coqueteado con profesiones tan opuestas también fue parte del proceso?

-Sí, ¿lo decís por la Ingeniería? A mí es algo que me sirvió muchísimo para el comediante y lo más importante es el conocimiento que lo tengo. Te enseña a resolver problemas, la verdad lo recomiendo como carrera. Aunque recomiendo más la de comediante...

-Hablabas de pensar en grande. ¿Sos muy ambicioso?

-Sí, siempre quiero más y estoy buscando qué se puede mejorar o hacer para llegar a más personas. Me gusta meterme mucho la parte técnica de los shows y que todo esté bien. Pero tratando de que no me juegue una mala pasada por enroscarme mucho y querer más, que te hace por ahí perderte de lo que estás viviendo y no disfrutar.