Juan Darthés, a juicio por abuso sexual: los testigos clave y las pruebas que presentó Thelma Fardín

Después de dos años de formalizar la denuncia penal por abuso sexual contra Juan Darthés, Thelma Fardín recibió la notificación de la Justicia brasilera confirmando que el juicio contra el actor comenzará el próximo 30 de noviembre. "Ese mismo día puede haber sentencia", precisó la actriz.

Fardín compartió un comunicado en el que expuso la odisea judicial que debió sortear durante estos 24 meses para que el actor se ponga a derecho. "Este camino agotador y doloroso llega al fin a esa instancia, tan difícil de conseguir para miles en mí misma situación. Gracias por la fuerza que me dieron desde el primer día y en esta recta final. Será justicia", sumó.

"En el día (por ayer) de hoy me notificaron sobre la audiencia que se va a llevar a cabo en la Argentina en relación al juicio que comienza el 30 de noviembre en Brasil contra Darthés por abuso sexual agravado con acceso carnal cuya víctima fue Thelma Fardin", sostuvo a Télam la abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa además a Calu Rivero y a Anita Co.

Tanto Rivero, como Co serán testigos de parte. "Mis clientas van a contar sus experiencias con el abusador. Seguramente, en el inicio del juicio hablará primero Thelma y por la tarde las testigos", precisó la abogada que lleva adelante las causas que Darthés les inició a sus colegas por denunciar en los medios que fueron abusadas por él.

El comunicado completo de Thelma Fardin, de cara al juicio contra Juan Darthés

Tres años después de la denuncia presentada por Thelma Fardin en Nicaragua, el próximo martes 30 de noviembre comenzará el juicio oral por abuso sexual contra el actor que se encuentra radicado en Brasil desde 2018. Una decena de personas brindarán su testimonio ante los tribunales federales de San Pablo, por videoconferencia, desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Argentina. Ese mismo día podría conocerse el veredicto.

La causa fue remitida desde Nicaragua a Brasil, donde se inició una investigación criminal por abuso sexual en octubre de 2020. En abril de este año, el fiscal Andrey Borges de Mendonça decidió avanzar con el caso y presentó la denuncia formal. De esta manera, se sumó a lo investigado por la justicia nicaragüense, el Ministerio Público Fiscal argentino -que colaboró a través de la UFEM con la investigación llevada a cabo en Managua-, Interpol y los distintos peritos que intervinieron en la causa.

Todos estos actores, desde tres jurisdicciones diferentes, y en el marco de un complejo trámite de extradición y cooperación internacional, convalidaron la denuncia de Thelma y coincidieron en que el acusado debe ser sometido a un proceso penal en el cual se lo juzgue por esos hechos.

El recorrido judicial

El caso se inició el 4 de diciembre de 2018, cuando Thelma presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés-, ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua. Como consecuencia de la investigación realizada, el 2 de agosto de 2019, la fiscalía nicaragüense requirió al Juez de Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura del proceso penal contra Darthés, por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.

El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, dispuso girar orden de detención y captura internacional contra el acusado. En función de este pedido, el 14 de noviembre de 2019, Interpol emitió una notificación roja reservada que se encuentra vigente hasta hoy, con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición.

Luego de la denuncia formulada por Thelma en Nicaragua, el actor se había radicado en Brasil para evitar ser detenido y sometido al proceso penal. Darthés posee nacionalidad brasileña y, por mandato constitucional, ese país no extradita a sus nacionales. No obstante, el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de extradición que fue admitida mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2020. Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó formalmente a la República Federativa de Brasil la extradición activa de Juan Rafael Pacífico Dabul. Si bien no era esperable que la extradición prosperara, dado el mandato constitucional brasileño, este paso fue fundamental para mantener la vigencia de la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol.

En simultáneo, a través de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se presentó el caso ante la Procuraduría de la República Federativa de Brasil en San Pablo, que decidió iniciar un proceso de investigación criminal y exhortó a la Justicia Federal de Argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad.

Como resultado de esta investigación, el pasado 6 de abril el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo una denuncia formal contra Juan Darthés, con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil, por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009, en perjuicio de Thelma Fardin. El juez consideró que la acusación estaba lo suficientemente fundada como para avanzar en la realización del juicio, y fijó fecha para el próximo martes 30 de noviembre.