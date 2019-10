Juan Darthés no se pondrá a disposición: la indignante exigencia y cómo sigue la causa

No cumplió con su palabra. Juan Darthés no se presentará ante la Justicia de Nicaragua para declarar en la causa por "violación agravada" contra Thelma Fardin. En el escrito presentado por su defensa, el abogado César Guevara, el actor insiste en declararse "inocente" y anticipó que no abandonará Brasil, país en el que se radicó en diciembre de 2018 después de que se hiciera pública la denuncia penal presentada por la actriz.

El escrito responde a la nueva estrategia del actor, después de que la Fiscalía nicaragüense formalizara la acusación contra Darthés y requiriera una orden de captura internacional en su contra. De acuerdo a lo expresado por Sandra Dinarte, codirectora de la Unidad de Género de la Fiscalía, las pericias constataron el abuso y la violación fue calificada como "agravada" porque "había un vínculo de confianza y porque producto de la violación ella tiene una afectación psicológica grave".

Aunque desde un principio Darthés insistió con que iba a colaborar con la Justicia, ahora le exigió al juez penal Celso Urbina que no gire la orden de captura en su contra y la consecuente prisión preventiva, que tendría lugar si sale de Brasil. Pese a la contundencia de la carga probatoria en su contra, el actor justificó su negativa y acusó a la Justicia de Nicaragua de no haber "tomado en cuenta sus peticiones".

En ese sentido, la defensa de Darthés busca -una vez más- apuntar contra la víctima, al insistir en la incorporación de la copia de un juicio contra el padre de Fardin, en la que se lo habría condenado por violación. "Fardin creció en un ambiente de violencia sexual", sostiene el escrito al que tuvo acceso el portal Infobae y advierte que los peritos "evaluaron la psiquis de Fardin, pero no el entorno en el que creció".

Los contundentes resultados de las pericias psicológicas de Thelma

Fueron cuatro los peritos forenses -dos nicaragüenses y dos argentinos- los que coinciden con que el testimonio de Thelma "es creíble". "La examinada brinda un testimonio compatible con violencia sexual", sustuvo la forense Heydi Trujillo. En línea con su colega, María Raquel Aráuz sostiene que la actriz tiene un "trauma psíquico" y "un cuadro sintomático de miedo, amenaza interna, tristeza, vivencia de vacío y ansiedad".

Los peritos argentinos coinciden. "Presenta recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos; además de sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y el efecto de sueño están relacionados", aportó el psiquiatra Enrique Oscar Stola.

La estrategia judicial para que no quede impune

La defensa de Fardin aguarda la definición del juez, luego del pedido de la Fiscalía. "Estamos a la espera, peno pensamos que no puede demorarse mucho", precisó Sabrina Cartabia en diálogo con BigBang. Frente a la negativa del actor de ponerse a derecho en Nicaragua, los pasos a seguir ahora son otros.

"Se iniciará un proceso entre los dos estados -por Nicaragua y Brasil-, donde Nicaragua le pedirá la extradición. Brasil se la negará por principios constitucionales que protegen a sus nacionales, no olvidemos que Darthés nació en Brasil y por eso goza de esta protección constitucional contra las investigaciones penales que se hagan en otros países", sumó.

En el probable caso de que el poder judicial de Brasil niegue la extradición de Darthés, la causa se trasladará a Brasil y deberá continuar su curso en el país vecino. "Ahí tendremos que traducir todas las pruebas. Hay una barrera idiomática", reconoció la abogada.