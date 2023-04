Juan Reverdito lo trató de "degenerado" y Alfa se hartó: "Espero que hable así en la Justicia"

Las bronca entre ambos nació dentro de la casa de Gran Hermano. Por un lado, desde la primera semana en la edición 2022 del reality show Gran Hermano, se pudieron ver los hilos que Juan Reverdito comenzó a desplegar sobre algunos de los otros participantes. Con sus conspiraciones y su cuestionada capacidad para conducir grupos, fue el responsable de la salida de Tomás Holder y Martina Stewart Usher.

Por dar un ejemplo, con Holder fue quien convenció a Martina de sacar de la placa a Alfa y dejar al influencer rosarino, confiando en su convocatoria para ganar un duelo y fortalecerse. Luego con la chica también se vio cómo, con su postura de no abrir juego con los demás, la perjudicó. Ese hermetismo lo cambió enseguida que se fue la mujer del grupo. Y como si fuera poco, hasta llegó a pedir un mano a mano con Alfa.

De hecho, durante aquella boda ficticia donde todos los eliminados se preparaban para ingresar y participar de la ceremonia, en los camarines Reverdito y Alfa casi terminan a las piñas. Los exparticipantes del programa tuvieron que ser separados por productores del ciclo y también sus compañeros, que evitaban que se pongan frente a frente mientras se insultaban a los gritos y se amenazaban mutuamente.

Meses después, la relación entre ambos sigue tensa. Sin ir más lejos, durante la reunión que tuvo con Maxi Trusso, Alfa apuntó contra el taxista y si bien no lo nombró directamente, lo tildó de "salame". . "Marquitos salió, perfil bajo, adentro no hablaba y no habló afuera tampoco. Pero algunos están pidiendo ahí...hay uno que está limado, que dice ´no me tiran un centro, necesito que me llamen´. Pero de dónde salista, salame", arremetió Alfa, en clara referencia a Juan Reverdito.

Pero el tachero no se quedó callado y durante su visita en Intrusos, volvió a atacar al sexagenario. “Para mí Alfa es un degenerado. Hace tres años, ¿cuántos años tenía la chica con la que está ahora?”, se preguntó, al hacer referencia a la relación que tiene el mediático con Delfina Wagner. El fanático de los autos tiene 61 y la joven panelista de televisión 19.

Por este motivo, Alfa se hartó de su ex compañero y avisó, a través de uno de sus tantos vivos en Instagram, que irá a la Justicia para evitar que el taxista lo siga mencionando."Escuché a este muchacho Reverdito. Espero que hable así en la Justicia porque va a haber novedades. Juancito, me da mucha pena que tengas tanto resentimiento tanta bronca, pero hay que aprender que cuando uno abre la bocaza y habla, se tiene que hacer cargo de lo que dice”, sostuvo.

Y sentenció: “Hay que hacerse cargo de que cuando uno acusa de algo a alguien, hay que ir a la Justicia y probar que estás tratando de acusar a alguien con fundamentos. Si yo digo que alguien es un degenerado y no lo es, me meto en problemas. Hay que aprender a hablar y a hacerse cargo. Hay gente que nunca tuvo un micrófono y ahora lo tiene y habla”.