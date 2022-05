Juana Viale ganó como mejor conductora: las veces que la nieta la pifió fuerte al aire

Como nos tienen acostumbrados los Martín Fierro, no hay noche de premiación sin polémica, un mérito que le debemos a APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas). En esta oportunidad (¿cuándo no?), el debate fue por las impopulares decisiones para elegir a muchos de los ganadores. La primera, en tiempo cronológico, el triunfo de Jey Mammón sobre Darío Barassi como revelación. “Raroooo”, diría el sanjuanino. Sin embargo, el batacazo de la velada llegaría en otra terna.

Juana Viale, la ganadora menos creíble

No todo es crítica. Si algo es innegable es el magnetismo que despierta Juana Viale cuando una cámara la enfoca, y ayer no fue la excepción. Vestida de dorado por Gino Bogani, diseñador que la siguió durante toda la velada para corregir cualquier detalle de la indumentaria, la nieta de Mirtha fue tal vez la invitada más elegante de los premios. Aunque claro, vestirse bien no es un motivo suficiente para llevarse una estatuilla. Sin embargo, se la llevó.

Compitiendo en la terna contra Karina Mazzoco, Florencia Peña y Verónica Lozano, Juanita fue la elegida como mejor "Labor en conducción femenina" por reemplazar a su abuela en Almorzando con Mirtha Legrand. Aunque los motivos se desconocen (la votación es secreta, ponele), el triunfo aseguró la presencia del clan Legrand en la mesa del Hotel Hilton. Allí estuvieron Mirtha, Marcela Tinayre, Nacho Viale y la ganadora en cuestión junto a su primogénita, Ámbar de Benedictis.

El premio fue presentado pasada la medianoche por Susana Giménez. El anuncio generó la segunda gran emoción de la noche para Mirtha, que ya había llorado por el recuerdo de su hermana Goldy. Al subir, su nieta fue honesta: “Nunca pensé ganarme un Martín Fierro en Conducción, lo mío es la actuación, las cosas de la vida me llevaron a donde estoy”.

Lo cierto es que ni ella ni nadie esperaba ese triunfo.

Los grandes yerros de Juanita

No hay mejor opinión que un buen dato. Por eso, desde BigBang, hicimos un repaso por los momentos más controversiales de Juana al frente de Almorzando con Mirtha Legrand. ¿Nuestra tesis? ¡Karina Mazzoco, Florencia Peña y Verónica Lozano fueron robadas!

Las vacunas, una cuestión de Estado

Poco después de que las farmacéuticas anunciaran la creación de distintas vacunas para combatir el brote de Covid-19, Juana decía apoyar las decisiones políticas del gobierno. "Vamos a apoyar esta medida que tomó el gobierno nacional. De meternos a todos adentro una vez más. Es el último esfuerzo, quédense en casa. Consuman mucha tele y coman mucho para engordar un par de kilos. Por lo menos para tener orden sanitario". Y después de la ironía, agregaba: "Lo único que necesitamos son vacunas, que no tenemos. Esperemos que lleguen en algún momento, y que los que puedan se vayan a vacunar afuera". En aquel momento, Argentina ya había administrado más de 11 millones de dosis y contaba con 1,2 millones de vacunas recién llegadas. Juana no se enteraba.

Que la inocencia te valga

Siempre rodeada de invitados afines a la política, Julio Bárbaro fue uno de los comensales del ciclo en tiempos de pandemia. Según el politólogo, luego de hacer sus justificaciones, Alberto Fernández no tenía posibilidades de ganar las próximas elecciones. Pero como siempre se puede pensar como Susana Giménez, Juanita se animó a preguntar: “¿Y termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”. ¡Ni Milei se animó a tanto!

En esa misma línea de pensamiento, apuntando contra las medidas a favor de los que menos tienen, la nieta de Mirtha se mandó una de Mirtha: "Estructurar tu vida dependiendo del Estado, del IFE o la Asignación Universal por Hijo, o las otras que hay, te limita tu capacidad de pensamiento para salir a buscar un trabajo, porque tenés un ingreso ya". Inmediatamente, las redes apuntaron contra la conductora. ¿Cuánto trabajó Juanita en su vida?

Mensajes apolíticos

Rodeado por opositores como Nicolás Wiñazki, el periodista Luis Novaresio, el presidente de la Fundación Cívico Republicana, Ricardo López Murphy, y el bailarín Maximiliano Guerra, Juanita se animaba a inclinar la balanza haciendo preguntas que incluían respuestas: "Les doy la bienvenida a la Argentina de los 200 días de cuarentena, la Argentina que no estudia más ni analiza la corrupción. Les doy la bienvenida a la Argentina de las usurpaciones. ¿Cómo están con esta Argentina?".

Pero no fue el único interrogatorio fuera de lugar. También preguntó a su mesa si estaban de acuerdo o no con la decisión del gobierno de Chubut de vacunar a más de 100 presos, muchos de los cuales ni siquiera estaban dentro del grupo denominado "de riesgo". "¿Qué piensan sobre las vacunaciones que le hicieron a los presos? ¿Estás de acuerdo en que vacunen a los presos antes que vacunen a personas?”. Los presos son personas, Juani.

Gracias APTRA por el reconocimiento.