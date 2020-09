Juanita tildó a Alberto de "perverso" y mezcló el caso Facundo con la muerte de Solange

Una vez más, Juana Viale volvió a volcar sus críticas a Alberto Fernández en el ciclo de Mirtha Legrand. La actriz, quien reemplaza a su abuela en la conducción por la pandemia, interpeló al presidente, después de que asegurara "conocer muy por encima" el caso de Solange, la joven que falleció en Córdoba y no pudo despedirse de su papá porque le impidieron ingresar a la provincia en cuarentena.

En la entrevista que el presidente dio al ciclo A dos voces, el primer mandatario negó haber leído la carta que escribió Pablo Musse, padre de la joven fallecida, en la que cuestionaba tanto al Gobierno nacional, como al provincial por lo sucedido. "No he visto esa carta. No la conozco. Conozco muy por encima lo que pasó. Es un padre que perdió una hija, ¿qué le puedo decir? Sólo puedo estar a su lado. Lo voy a leer", aseguró Fernández.

"¿Cómo el presidente puede decir que desconoce el caso de Solange cuando realmente fue un caso nacional?", se preguntó en vivo la nieta de Legrand. Luego, la actriz cuestionó el regalo que Fernández le hizo a Cristina Castro -mamá de Facundo Astudillo Castro- durante la audiencia privada que mantuvieron en la residencia de Olivos, antes de que se identificaran los restos hallados en las afueras de Villarino. "¿Cómo le puede regalar un perro a la mamá de Facundo? Me quedo helada, sin palabras. Nuestro presidente desconoce el dolor del padre de Solange".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Nadie desconoce el dolor del papá de Solange, salvo el presidente. Fue un tema a nivel nacional", reforzó. "Digo estas cosas que sucedieron y después digo, ¿liberan cinco mil presos? Una persona que fue en busca de amor, salud, de acompañar a su hija que por ahí el final no hubiese sido el que fue. Eso es una negligencia cien por ciento del país, del Estado, de la Policía y de las provincias. Es perverso que el presidente diga que no conoce el caso", disparó.

La actriz también recordó las pérdidas que su familia sufrió durante la pandemia. "El marido de mi mamá falleció solo en una clínica y nadie pudo ir a despedirlo. Goldie, la hermana de mi abuela, falleció y nadie pudo ir a despedirla. Personas muy queridas en este programa también han tenido que despedirse de sus familiares. Digo esto en voz alta y me acuerdo cuando mataron al ladrón que quiso robar. Había cinco cuadras de escolta para despedir al delincuente, cuando todos los que estamos acá que queremos trabajar y cumplimos, no visito a mi abuela desde febrero. Me indigna, como una persona común y corriente".