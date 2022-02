Juana criticó a Alberto por los incendios: “Yo soy una ciudadana, él no sé qué es”

Tras los incendios en Corrientes y luego de un arduo trabajo de los Bomberos y la llegada de la lluvia, Juana Viale llegó a la provincia para mostrar cada detalle de lo que ocurrió a través de sus redes sociales. Lo hizo auspiciada por varias empresas, un hotel de lujo y un par de fundaciones ecologistas.

Desde su cuenta oficial, la nieta de Mirtha Legrand siempre se mostró cerca a las causas vinculadas al medio ambiente y al cuidado animal. Aunque no tiene problemas en ser auspiciada por una empresa de automóviles que, claramente, contaminan. Una de sus muchas contradicciones. Pero más allá de eso, Juanita eligió pegar el faltazo al cumpleaños 95 de su abuela para partir al norte del país.

Apenas pisó suelo correntino, la hija de Marcela Tinayre se dirigió a un campo que quedó quemado, posó para una cámara en el lugar y luego publicó la imagen en su cuenta de Instagram. Le agregó la frase “de las cenizas surgirá la vida”. A esa historia le agregó la canción Pedro canoero, interpretado por Teresa Parodi, como para estar a tono con el lugar. En otra foto, también escribió: “Esta tierra va a volver a ser hogar de nuestra flora y nuestros animales”.

Pero sus redes siguieron activas. Siempre con mención a cada uno de sus auspiciantes, algunos pagos y otros de canje, Juana hizo videos, les dedicó una foto homenaje los bomberos voluntarios de la zona y mostró el atardecer en un campo, donde se veían animales. A ese video le sumó la frase: “Atardecer en los esteros... La vida misma”.

En tanto, en la mañana de viernes, Viale brindó una entrevista en la que habló sobre su pasión por la naturaleza y también le pegó al presidente a Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Llamativamente durante sus despiadadas críticas, la nieta de Mirtha no mencionó al gobernador Gustavo Valdés, que en la etapa más dura de los incendios descansaba en Punta del Este, en Uruguay. Lo cierto es que el mandatario provincial es de la alianza Juntos por el Cambio, partido afín tanto a Juanita como a su hermano Ignacio Viale, quien se vio beneficiado económicamente durante la presidencia de Mauricio Macri con contratos millonarios.

“Amo la naturaleza y cuando vi los incendios, como no me gusta que me cuenten las cosas, vine a verlo con mis propios ojos. No me gusta que me vendan gato por liebre”, comenzó Viale sobre las razones de su viaje a Corrientes. Y agregó: “Me había tomado 15 días de vacaciones, y cuando llegué a Buenos Aires, agarré la camioneta y me vine para acá”.

Por otra parte, sobre lo que ocasionó los incendios en la provincia de Corrientes, Juana no dudó en asegurar: “Lo que está pasando en el mundo es el cambio climático. Eso es un hecho que no se puede negar. Lo que está sucediendo en Corrientes es que hay una sequía de hace dos años”.

En tanto, relató sobre lo que pasa en Argentina: “Culturalmente acá existe la cultura del fuego; también hay una cuestión de la mano del hombre que para hacer la quema de los pastizales, se queman pedazos de campos. La sequía, la mano del hombre y también la naturaleza... ayer cayó un rayo al lado nuestro y se empezó a incendiar la tierra. Hay que cambiar conductas culturales y hacer cumplir la ley”.

Para finalizar, Juanita castigó a las figuras del Gobierno Nacional. En su flamante nuevo rol de experta en medio ambiente y ecología, la nieta de Mirtha disparó: “Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es. Y Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando. Imagino que ahora se está poniendo en tema. Pero no hay que minimizar el tema del ministerio. No hay gente idónea”.

Por último, otra vez desde sus redes sociales, Juanita contó que las lluvias habían llegado a Corrientes y las llamas se habían apagado en la mayoría de los focos: “Vino una lluvia que sirvió para calmar el fuego. No para apagarlo, pero sí para calmarlo lo cual da un respiro a todas las personas que están colaborando. A la madrugada se va a salir a apagar los focos que queden prendidos. Se esperan lluvias también para mañana. Vamos a ver qué pasa. Otro día más acá, con un poquito de esperanza. Y yo les cuento”.