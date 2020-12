Juana Viale estalló contra Nacho por la aparición de Ámbar: "¡Ya sabés cómo son las cosas!"

La aparición de Ambar de Benedictis, bisnieta de Mirtha Legrand e hija de Juana Viale, en el show de almuerzos, provocó incomodidad en Juana, ya que no le gusta que sus hijos sean expuestos en público.

Así, trascendió que la actriz y conductora habría desatado su ira con su hermano Nacho, productor del ciclo, y orquestador de la sorpresa, una vez que las cámaras de apagaron.

"¿Quién decidió esto sin consultarme? Ya sabés como son las cosas y esto para mí no iba sin hablar conmigo", habría expresado a los gritos Juana, según testigos.

El momento también habría terminado retrasando la grabación del programa que debía verse el domingo y determinó que la relación entre ambos quedara tensa.

"La desencajó"

"Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabia. Juana no la sabia, mamá tampoco", explicó Marcela Tinayre en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. "Estando en la mesa me pasaron un papel que decía: 'presentá a Ámbar'. Casi se me sale el corazón".

En relación al supuesto disgusto de Juana por la aparición pública de su hija, Marcela señaló que a la actriz y conductora "no le gustan las sorpresas".

"Esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo 'vos sabías'. La sorpresa la desencajó. No sabía, más la emoción de ver entrar a su hija, sumado al programa que fue una gran tensión. Yo hubiese llorado todo el programa", agregó.

Tinayre expresó que en principio no quiso estar presente ya que pensaba que la reunión debía quedar entre Mirtha Legrand y Juana, que fue su reemplazo en cuarentena. Pero eventualmente Nacho Viale la convenció.

"Me dijo: 'Mamá, esto es histórico, son tres generaciones que se van a juntar. Vos también hiciste el programa un montón de veces'. Entonces acepté", señaló.

"Mamá no sabía que yo iba, fue muy gracioso. Cuando ella entró, yo gritaba y arengaba desde el fondo del estudio, pero ella no me veía", continuó. "Estaba escondida ahí atrás y cuando Juana la presento me agarró un llanto que no me podía contener. Era mi hija y mi madre ahí juntas. Me tuvieron que arreglar todo el maquillaje de nuevo, se me fue todo al diablo".

Marcela aseguró que a su hija le gustó "mucho" ocupar el lugar de Mirtha. "Al programa lo desestructuró y le puso una impronta joven que hizo que se sume una nueva generación. Fue maravilloso como una tipa joven encaró temas complicados en plena pandemia. Hay que bancársela, informarse, dio vuelta el formato para que se acomode a ella, me encantó lo que hizo".

Y si bien no dio precisiones sobre el regreso de su madre a la televisión, Tinayre señaló que su hijo Nacho, productor del show, anticipó que recién hablarán de la posible vuelta el 20 de enero cuando regrese de vacaciones.