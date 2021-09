Juanita Viale intentó calmar las aguas, pero la picó fuerte al hablar del regreso de Mirtha

Después de que se instalaran con fuerza los rumores que aseguraban que Mirtha Legrand abandonaría en diciembre (y para siempre) la televisión, Juanita Viale habló sobre el futuro laboral de su abuela y, claro, el suyo, dado que la nieta de la "Chiqui" es quien conduce desde el inicio de la pandemia los dos ciclos que su abuela tiene en la grilla de El Trece.

"¿Por qué siempre me preguntan cuándo vuelve o si se retira? Qué se yo. Es una persona que tiene derecho a decidir lo que quiera, cuando quiera", aseguró la actriz en diálogo con el ciclo Implacables.

La picante respuesta de Juanita se debió a que desde el entorno de la propia conductora reforzaron en las últimas semanas la "guerra por los PNT" que hoy por hoy enfrenta a la conductora con sus nietos. ¿Qué es lo que sucede? La productora factura más cuando Juanita los anuncia, motivo por el cual no tienen ningún apuro en que Mirtha regrese a la pantalla chica.

"Ella manda, hace lo que se le antoja porque tiene la edad y laburó toda su vida para tomar las decisiones que quiere", aclaró Juanita, al tiempo que resaltó que cada cambio en el ciclo "se consulta y se charla". "Nosotros trabajamos con el diálogo y nadie decide sobre nadie, pero decir mentiras da puntos de rating", disparó.

Días atrás, BigBang dialogó con Marcela Tinayre, quien permanece en París junto a su nieta mayor, Ámbar. "Es todo mentira", aseguró al ser consultada sobre la posibilidad de que la "Chiqui" realice en diciembre su último programa.

Y es que Mirtha no sólo no tiene interés en abandonar su silla, sino que además se "revitalizó" luego del programa especial que realizó el mes pasado, tras permanecer un año y medio en cuarentena por la pandemia. "Ahora es un esfuerzo para ella hacer los programas. La pasó bien, pero de a poco. No hay apuro", desestimó Juanita.