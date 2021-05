Juanita Viale volvió a acusar a Alberto de "clavarle" y trató de cobardes a los funcionarios

La nieta de Mirtha Legrand y quien la reemplaza en su programa como conductora, Juanita Viale, contó ayer en una entrevista en el canal de noticias TN que el presidente Alberto Fernández le clavó el visto a una serie de mensajes que le mandó el año pasado al intentar invitarlo a su programa.

"Alberto me respondió cuando le escribí el año pasado. Me dijo que habláramos más adelante. Le volví a escribir y no me contestó", lamentó Viale. A pesar de que le haya "clavado el visto", la nieta de Mirtha reiteró también su deseo de entrevistar al máximo mandatario.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

”Me encantaría tener un mano a mano con él. Tener al presidente y a Fabiola (Yañez) sería muy interesante. Estar al lado de ese hombre no debe ser nada fácil", agregó Viale. En otro de los peajes de la entrevista, la nieta de Mirtha se quejó por los continuos rechazos que recibe la producción de su programa ante los pedidos de entrevistas con funcionarios nacionales.

"Los llamamos y no vienen. Me parece que tienen una agenda cargada”, ironizó Juanita que casi de inmediato tuvo el “pinchazo” del periodista Osvaldo Bazán, muy crítico de la gestión del Frente de Todos y muy cercano a Juntos por el Cambio. "Bueno, pero van al programa de Andy (Kusnetzoff)", le dijo.

"Pero también hay que ver si se animan. Por ahí no vienen porque no se animan. Le tendrán miedo a la persona que tienen enfrente”, respondió Juanita para dar cerrado el tema.