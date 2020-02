Jujuy banca a Jujuy: Sofía Jiménez cruzó a la Negra Vernaci por sus dichos y dijo que "habló desde la ignorancia"

En las últimas horas, la locutora Elizabeth "Negra" Vernaci fue repudiada en los medios de comunicación y en las redes sociales, después de que dijera irónicamente que la provincia de Jujuy era parte de Bolivia. A raíz de estos dichos, pronunciados en su programa de radio, la modelo Sofía Jiménez salió a cruzarla muy duramente, justamente porque ella es oriunda de la provincia de Jujuy, y estos comentarios le parecieron una total falta de respeto. "Habló desde la ignorancia", aseguró la morocha.

Todo comenzó el lunes, cuando la "Negra" Vernaci le preguntó a su compañero de programa a dónde se había ido de vacaciones. Su colega le dijo que había viajado a Jujuy, y ella le contestó de forma sacástica que los jujeños eran sufridos. "Pero digo, ¿no se te ocurre vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje? Cómase una empanada, 'mihijo. Los jujeños son sufridos. Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir", agregó la locutora, lo que generó una ola de críticas en su contra.

Entre las personas del mundo del espectáculo que salieron a responderle a Vernaci, estuvo Jiménez, quien aprovechó el espacio en el programa que conduce por América, llamado Modo noche, para hacer un descargo profundo de la situación. "Acá me pongo seria, no puedo tocar este tema con humor. Como jujeña que soy, orgullosa de mi provincia y de mi país, esto me parece una gran falta de respeto. Creo que acá se equivocó", sentenció la modelo, y agregó que como jujeña, cree que la locutora habló con total ignorancia.

"Claramente no fue nunca a Jujuy. Yo la invito, con todo el amor del mundo, a que venga a conocer Jujuy, que se pueda empapar de toda la magia que tiene nuestra provincia", sostuvo y sumó: "Fue una gran ofensa. Que nos digan que Jujuy no es Argentina no está nada bueno. La ofensa no pasa con decir 'Jujuy es Bolivia'. Ahí ofende a los bolivianos o no sé qué quiso decir. Los bolivianos son hermanos, como los paraguayos y los chilenos. Países limítrofes de los cuales estamos orgullosos de ser vecinos, hermanos. La ofensa no pasa por ahí, sino por considerarnos fuera de la Argentina. Es una desilusión que venga de parte de una locutora con muchos años de trayectoria, más en tiempos como estos".

Después de las críticas, finalmente la "Negra" salió este martes a pedir disculpas, y aclaró que no odia a Jujuy ni a sus habitantes. "No hay mala leche en mi comentario. No era siquiera un chiste, era una chicana, una cosa interna", dijo, aunque también cuestionó a los que se enojaron con sus palabras, y los invitó a reflexionar sobre el hecho de por qué les habían molestado tanto.

“No fue humor, pero si uno habla desde el humor, que es lo que yo hago, y nadie se ríe, o hay un gran grupo que no sólo no se ríe, sino que se ofende, y bueno, hay que replantearse lo que uno dijo. Para eso me puse a disposición del INADI para ver qué corresponde hacer en estos casos”, cerró Vernaci.

Consultada por BigBang, Jiménez aclaró que después de haber escuchado las disculpas de la locutora, también reconoce esta actitud como algo muy valioso. "Saber reconocer y tener la humildad para hacerse cargo de las cosas, habla muy bien de ella. Evidentemente tiene un código de humor con sus oyentes, que me parece que o no lo entendimos o no nos pareció gracioso, y por eso simplemente manifesté lo que me pasó como jujeña", aclaró por último.