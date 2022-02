Jujuy Jiménez fue acusada de maltrato animal: "El caballo no es un mueble donde apoyarse"

Una vez más, Sofía “Jujuy” Jiménez fue el blanco de las críticas en las redes sociales. Esta vez, la modelo fue cuestionada y hasta acusada de "maltrato animal" por una serie de fotos que publicó en su cuenta de Instagram mientras disfrutaba del campo que tiene su novio Bautista Bello. Se trata de un book de postales donde se la puede ver a la morocha posando arriba de uno de los caballos de su pareja, en una extraña posición para descansar o para tomar sol.

Junto a la publicación, la ex participante de La Academia de ShowMatch escribió: “Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera, pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regalan algo distinto. Los caballos por ejemplo, me transmiten mucha paz, me tranquilizan, y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos, ¡es hermoso! Tienen ese porte en su caminar que los hace TAN atractivos y son súper elegantes".

Y agregó, con elogios hacia su pareja: "Sé que existe la equino terapia y eso ayuda a un montón de personas, son puro amor. Me encanta como los cuidas y mimas a todos, todo el tiempo. Entre ustedes sí que puedo ver esa conexión ¡Son increíbles!”. Lo cierto es que Jujuy nunca creyó que su inocente publicación, donde se la puede ver haciendo distintas poses sobre el equino, le iba a generar una lluvia de criticas vinculadas al "maltrato animal". Pero sucedió y con todo.

Muchos internautas la cuestionaron por acostar y estirarse sobre la "columna del caballo". Otros, la acusaron de faltarle el respeto al animal y algunos directamente la acusaron de considerar al caballo como un mueble o accesorio" más. "¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada”, escribió uno de sus seguidores.

Un usuario fue mucho más comprensivo y tan solo le dio un consejo a la modelo: “Los animales no están para la exposición de la gente, ni molestarlo ni joderlo. No creo que ni a vos ni a mí nos gustaría que alguien se nos cuelgue en la espalda para una foto. Los animales respiran, sienten al igual que los humanos, nosotros lo podemos expresar en palabras, ellos no, así que te invito a conectarte de otra manera con los animales”

Mientras que el resto de los comentarios fueron muy contundentes y agregaron: “Podés mostrarte sin estar jodiendo lo al caballo... No es un ´mueble´ donde apoyarse... No caigamos en tanta chotada”, “Pobre animal, ¿es una cama?”, “Los animales respiran, sienten al igual que los humanos, nosotros lo podemos expresar en palabras, ellos no, así que te invito a conectarte de otra manera con los animales”.

Los otros pifies de Jujuy 😒

Esta no es la primera vez que la modelo es severamente criticada en las redes sociales. De hecho, el año pasado mostró una foto gigante de Ana Frank durante una de sus coreografías en La Academia de ShowMatch que le generó varios dolores de cabeza y por la que tuvo que salir a pedir disculpas públicas. "Como protagonista de la performance, mis sinceras disculpas para quien se haya sentido ofendido, ¡de corazón!", escribió.

Según publicó en aquella oportunidad, en ningún momento "se quiso herir, burlarse ni ironizar ante una situación tan terrible que vivió la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial". La modelo había cantado "Yo no soy esa mujer, que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma" usando una foto de Ana Frank, la joven alemana de ascendencia judía que dejó en su diario íntimo el relato sobre los años que pasó escondida con su familia por el nazismo.

Otro episodio que le generó fuertes criticas a Jujuy ocurrió también el año pasado, cuando subió un clip en sus historias de Instagram en la que se la ve sentada en el asiento del conductor de un auto con un menor de edad sentado en su falda manejando el vehículo, luego de que en Mar del Plata una pareja dejara que su hija de 9 años condujera el auto, lo que provocó un tremendo choque que terminó con su hermano hospitalizado.

Si bien el video no fue filmado en un avenida, ruta o autopista, sino que fue dentro de un barrio cerrado mientras circulaban en muy baja velocidad, eso no le importó a sus seguidores que enseguida le dijeron de todo. “Impresentable”; “No le da la cabeza”; “Quiere que levanten el video, la única opción posible”; “En los barrios cerrados hay criaturas y esta es una inconsciente”, fueron algunos de los mensajes de disgusto y enojo en aquella oportunidad.