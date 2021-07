Jujuy Jiménez sobre el audio donde Cabak le dice “zorrita”: “Me da angustia recordar todo lo que viví”

La mala onda se notaba al aire. Y cuando el programa llegó a su fin, quedó en evidencia que fue una mala experiencia para ambos. Durante el verano de 2021, Horacio Cabak y Sofía Jiménez fueron convocados para conducir Informados de todo, el programa que América había elegido para sus mañanas, luego de que Guillermo Andino tuviera que ser aislado por varias semanas tras dar positivo de coronavirus.

En ese momento, nadie podía imaginar que Cabak se convertiría en el protagonista del escándalo mediático del año tras separarse de su esposa, quien habría descubierto algunas infidelidades luego de que el recibiera el alta médica tras pasar varios días internado por COVID-19. Tampoco ninguno podía imaginar que el modelo dejaría la pantalla de América unos meses después, aun cuando era una figura para la que tenían muchos proyectos.

Ahora el horario de ese programa que condujeron Jujuy y Cabak lo ocupa Es por Ahí, con Andino y Soledad Fandiño. Por suerte, en los estudios del canal de Palermo ya no se viven situación de maltrato constante y casi diarios. Tampoco se viven planteos o quejas contra compañeros de trabajo. Nada de eso.

En ese punto, para muchos no fue una sorpresa el audio de Cabak en el que habla mal de Jujuy, luego de un cruce que tuvieron en vivo y que no se vio en el aire. El audio completo que Cabak le envió a un conocido por Whatsapp comienza así: “Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo. Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá'”. Y Cabak sigue burlándose de la voz de Jiménez: “Y ella me dice: ‘Somos todos equipo, tenemos que hablar’ jajaja ¿What de fuck? (¿Qué carajo?, traducido al español)”.

Después viene la peor parte. Cabak dice en el audio: “Le dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’. Entonces, hoy cuando hizo lo del móvil... Yo la voy a dejar sola en los móviles. Sola, sola. Hoy no se dio cuenta, la canchereó, pero hoy tuvo que pegar un móvil con dos chivos, por eso tenía que cerrar yo. Y ella y me había pisado el final del programa. En la despedida. Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita”.



Y finaliza: “Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.

Luego de que se hiciera público el audio con la voz de Cabak, la modelo y ahora participante de La Academia, afirmó: “Habla de su nivel de agresividad. No está nada bueno. No me sorprende escuchar hablar porque la mala relación e incomodidad era algo constante”. Y aseguró que tras su trabajo con Cabak, debió hacer terapia para tratar todo lo que sufrió durante esos meses.

Por otra parte, cuestionó: “No entiendo por qué sale ahora al aire”. Y completó en el programa Nosotros a la mañana, sobre su rol como conductora en América: “Fue un desafío profesional. Me era difícil, pero al mismo tiempo es aprendizaje. Vos podés no llevarte bien con un compañero, no estar de acuerdo, pero en mi cabeza es un concepto de equipo”.

“Para mí es un tema cerrado. Ya pasó. Pero me da angustia recordar todo lo que viví. Y eso que lo trabajé en terapia. Es horrible que uno quiera hacer su trabajo y no se lo permitan. Si hay diferencias se pueden hablar”, explicó Jujuy.

Y finalizó sobre Cabak: “Es una persona que me duplica en edad. Si yo estoy empezando... Yo no le pedí ese trabajo a nadie. A mí me llamaron para hacer una conducción, al igual que él. Era una dupla, se jugaba de a dos. Es un tema muy difícil. Que ahora se conozca este año puede que estas cosas sirvan de aprendizaje y no sigan sucediendo. No tiene que pasar más. Acá queda televisado porque somos bichos de la tele”.