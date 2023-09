Juli Poggio, la "Tora" y la irresponsable cátedra del mal: "Botox y se soluciona todo"

El fallecimiento de Silvina Luna reavivó un debate que nunca debería cerrarse. La búsqueda por lograr cuerpos hegemónicos según la perspectiva occidental se lleva vidas cotidianamente en todo el planeta. La rosarina que se despidió de la vida con 43 años, y tras una agonía de 79 días en el Hospital Italiano, fue un ejemplo de esto. Dueña de una belleza innegable, por el afán de ser más acorde a lo que pedía el mundo del espectáculo, se sometió al bisturí del falso cirujano plástico Aníbal Lotocki, quien le inyectó la silicona líquida que derivó en la falla renal que la mató.

A pocos días de su defunción y de este mensaje aleccionador contra los peligrosos parámetros de belleza que se manejan en la vida pública, se viralizó una charla que tuvieron dos ex Gran Hermano sobre intervenciones estéticas mientras la modelo aún luchaba por su vida, demostrando que no entendieron la razón por la que terminó en esa dramática situación.

Se trata de Lucila "La Tora" Villar y Julieta Poggio, quienes en el streaming Fuera de Joda que hacen junto a Daniela Celis y Nacho Castañares Puente, conversaron sin escrúpulos sobre el tema. "El viernes fui a lo de mi doctora. Dije: 'Marian, volveme cinco años más joven, por favor'. Y nada, me clavé ampollita en los labios, botox y profhilo", contó La Tora frente al micrófono. "Ay, no me di cuenta, Lu", la elogió la protagonista de Coqueluche junto a Betiana Blum. "Porque es todo como un coso natural... no, no, nariz no. Sólo boca. Entonces agarré y le dije: 'Esto (por la frente) así por arriba no. Tengo que estar sorpresa, pero plana", continuó la mujer de Berazategui.

"Ay, ¿llegará el día que me tenga que hacer todo eso?", preguntó Julieta, en la plenitud de sus 21 años. "Sí, amiga. Vos tenés para arrancar baby botox", le recomendó La Tora, quien todavía no cumplió sus 30, pero que ya hace una apología irresponsable de las operaciones estéticas. En su típica inocencia que la llevó a ser la tercera del reality, Poggio confesó que ese no era su deseo para nada. "No, no quiero botox. No quiero crecer más. Yo tengo complejo de Peter Pan", reveló, en relación a su deseo de ser una niña para el resto de su existencia.

No obstante, La Tora siguió con su militancia a favor de pasar por el quirófano para estar más acorde a las modas y necesidades estéticas que el mercado impone en millones de hombres y mujeres alrededor de todo el planeta y que, muchas veces, como en el caso de Silvina, les conduce a la muerte. "Escuchame, prevención de arrugas. Es poquitito, no es tanto. Amiga, en un momento todos vamos a crecer", insistió la pareja de Nacho. "Amiga, no quiero. Te juro que prefiero tener canas a tener arrugas", contestó Julieta, también sumergida en las imposiciones relacionadas al estereotipo de la juventud eterna. "Bueno, por eso hay que usar cremitas, botox", aconsejó su compañera.

"A ver las patitas de gallo", quiso saber Lucila. Esto llevó a que Julieta estiré su frente y la arrugue, lo que provocó un grito desesperado y sobreactuado de La Tora, asustada por las arrugas que se le hicieron -como a cualquier persona-. "¡Ay, Juli! Hacete de nuevo", le pidió. "Amiga, baby botox", repitió.

"A mí se me va a marcar esta (se señala el entrecejo), de tanto que me enojo. Se me explota la vena", explicó Juli, todavía no tomando consciencia de la gravedad del mensaje público que estaba brindando. "Amiga, botox y se soluciona todo", remató La Tora, como si estuviera dando una solución mágica al paso del tiempo.

Es probable que la irresponsabilidad con la que abordaron en el debate hubiera pasado desapercibida si lo de Silvina no hubiera ocurrido. Pero sí pasó, y para no olvidar nunca su injusta muerte, la moderación y perpetuación de ciertos mensajes será necesaria.