¿Juli Poggio, limpió al hermano de Tini por Marcos?: "Me dicen que se están viendo"

Si bien salió tercera en la última edición de Gran Hermano, es un hecho que Julieta Poggio fue una de las pocas concursantes que quedó bien posicionada para arrancar una prometedora carrera en el mundo del espectáculo. Su formación como actriz y bailarina la dejó en una situación de privilegio con respecto a sus compañeros y es por eso que ahora protagoniza junto con Betiana Blum la obra Coqueluche, dirigida por José María Muscari. Aunque no es el único rubro en el que se destaca, ya que a la hora del amor, la ex hermanita ya fue vinculada sentimentalmente a una considerable cantidad de personas.

El más importante de esos es el que el fandom del reality viene militando con fuerza con el salteño Marcos Ginocchio. Desde el día uno de GH fue la obsesión de más de uno y el que no pudo ser, en su momento, porque ella estaba en pareja con Lucca Bardelli. Pero ahora que eso se terminó, las cosas están mucho más fáciles para que el amor con el ganador del programa que los catapultó a la fama, pueda avanzar.

Es que, según la periodista Pilar Tellechea, el tan ansiado "Marculi" se estaría dando, aunque sería más secreto que las nominaciones del reality. "Una persona que es muy allegada a uno de los dos protagonistas, me confirma lo de Marcos y Julieta. Me dice que se están viendo. Lo cuento porque la realidad es que confío en esa persona y es muy allegada", reveló.

"Lo cuento porque el fandom estaba como muy ansioso. Yo no metería presión ni nada. Esto no significa que estén de novios ni que se vayan a casar. Está confirmado que se están viendo y que algo pasó también", agregó Tellechea. Ese "algo" que se dio entre ambos ya había tenido sus anticipos cuando convivían en la casa más famosa del país, como aquella vez que ella le dijo "sos hermoso" y, ante la sorpresa de él, se corrigió: "sos el mozo".

Lo cierto es que, de tan secreto que es el romance, hay otros que se presentan a su alrededor. La joven viene de confesar en LAM que sí es un hecho que salió con Fran Stoessel, el hermano de la cantante Tini, aunque es cierto que le bajó el precio a la salida y hasta, en ese marco, se quejó de que los hombres se tiran a chantas a la hora de seducirla.

"Con Fran fue mucho lo que armaron, salimos a bailar. Lo conocí en un boliche", reconoció Poggio. Esto ya había salido a la luz, aunque Julieta no había sido hasta el momento lo suficientemente taxativa como para que quede negado por completo. Además, tampoco había tirado la leña al fuego como lo hizo en el móvil. "Siento que las mujeres son diferentes, esperan a que nosotras hagamos el trabajo, yo no doy vueltas, voy de frente. Me cansa", opinó.

Esta frase, que le da fuerza a la teoría de que Poggio busca un hombre que tenga la suficientemente iniciativa como para conquistarla y seducirla, no quiere decir que ella busque terminar inevitablemente en pareja, ni que ese sea su objetivo. "Estoy re soltera, disfrutándolo, enfocándome en mí y en mi carrera", añadió sobre su futuro.

Las contradicciones entre el deseo de permanecer soltera y los encuentros secretos con su ex compañero de reality revelan que, si bien la joven no sabe exactamente lo que quiere, tampoco quiere contarlo. La exposición de la casa más famosa del país terminó, pero la nueva de actriz famosa recién están llegando.