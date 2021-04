Julia Mengolini contó que fumó marihuana en el embarazo y Yanina Latorre la destrozó

El 20 fue el Dia de la Marihuana y en su programa de radio Segurola y Habana, Julia Mengolini hizo un especial. Hubo entrevistas, experiencias y mensajes de oyentes. Uno de ellos decía: "Estoy embarazada y extraño mucho el porro". Entonces, después de leerlo al aire, Mengolini dijo: "Me quiero matar después de escuchar esto". Y le dijo a su coequiper: "¿Le decimos la verdad, Fito?".

Rápido de reflejos, su compañero Fito Mendonca Paz le contestó: "Vos podés decirle lo que hablaste en su momento con tu obstetra. ¿Cuál es la verdad?". Y Mengolini relató: "¡La verdad es que yo fumé porro todo el embarazo! Digamos la verdad. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el orto durante nueve meses, porque a mí me resultó curativa".

Y continuó con su relato: "Hay un malestar propio del embarazo, muy único del embarazo, que es que te sentís cansada, con náuseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama, yo había regalado un frasco lleno de cosas lindas que tenía, justamente, porque había quedado embarazada, pero después me acordé que quedaba uno suelto".

Enseguida agregó: "Un día, después de mucho estudio, después de haber hablado con Sebastián Básalo, que me mandó la revista THC con el especial de embarazo y marihuana, de haber leído todo sobre el tema publicado en Internet, dije esto no le puede hacer mal a Rita. Y le di dos secas y salió el sol. Y se me fue el malestar en dos segundos. Yo zafé el embarazo gracias a la marihuana".

Antes de termintar, Mengolini dijo: "Y esto no es una recomendación, imaginen que no voy a animarme a recomendar esto. Es mi experiencia y en mi experiencia, nunca sentí que le podía hacer daño a Rita sino todo lo contrario. Yo sentía que me estaba haciendo muy bien a mí y que, de otro modo, hubiese estado tirado y sintiéndome pésimo". Y completó: "Por ahí es un poco irresponsable lo que estoy diciendo. Me hago absolutamente responsable y cargo. No se lo recomiendo a nadie. Es mi experiencia".

Tras sus declaraciones, en LAM tocaron el tema y Yanina Latorre apuntó contra Mengolini: "Es grave que se basa en la revista THC. Perdón, pero es patético. Después dice: 'yo sentí que no le hacía daño a Rita'. No es lo que vos sentís, reina. Es lo que debés hacer. Y que ella haga lo que quiera, pero hizo una apología de la droga terrible, porque lo cuenta de una manera que te dan ganas de fumarte un porro si estás embarazada, porque es muy buena relatando. Lo cuenta tranquila, no lo recomienda, se ataja, lo dice como cuando nosotros hablamos en potencial, pero está como casi invitando a las embarazadas a que fumen porro porque pasás mejor las náuseas".

A pocos minutos del término de LAM, Latorre ingresó a Instagram, vio la reacción de Mengolini en las Stories, quien subió una foto del programa de Ángel de Brito desarrollando su tema, junto a un emoji sonriendo, y la "angelita" fue por más: "Cómo te gusta el quilombo. Y después te hacés la cool. ¡Patetica vos y tu mensaje!".

Julia había utilizado su cuenta de Twitter para hacer un descargo: "Algunas aclaraciones respecto de lo que en LAM son “polémicas” declaraciones, que me parece importante hacer: Yo no recomendé nada, solo conté mi experiencia. Pero al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para romper con algunos tabúes sobre la marihuana. Abro hilo".

"Hay que legalizar y regular porque cada vez que se hace un estudio sobre la marihuana, porque al regular el estado se hace presente, se puede acceder a una cannabis de calidad y se pueden hacer más estudios para descubrir nuevos beneficios y aprender cómo usarlo responsablemente", apuntó la periodista.

Y habló sobre su experiencia cuando esperaba a su hija: "Durante mi embarazo usé cannabis con un vaporizador porque no es recomendable fumar NADA durante el embarazo. La vaporización evita la combustión que, esto sí está comprobado, hace daño a la salud". A lo que sumó: "No se sabe si el cannabis atraviesa la placenta. No hay estudios al respecto. Tampoco hay estudios que digan que el cannabis dañe al feto. Por el contrario, el cannabis es usado incluso en niñes recién nacidos cuando tienen convulsiones. Sí, el mismo cannabis, las mismas variedades que se usan para relajarse como lo usé yo. Incluso medicinalmente se usan dosis mucho más grandes que la que usé. Están absolutamente comprobados los muchísimos usos medicinales del cannabis".

También confió: "Hablemos en serio y sin prejuicios. Romper los tabúes va a permitir seguir investigando mucho más. Creo que acá se cruzan dos tabúes (con esto me refiero a temas abordados con prejuicio, pensamiento mágico e ignorancia): el embarazo y la marihuana. Muchas mujeres nos sentimos para el orto durante el embarazo: tenemos náuseas, mareo, cansancio brutal y todo, absolutamente todo prohibido por las dudas. Y todavía no hay un medicamento inventado para amainar un poco ese malestar".

Y finalizó: Resulta que dos vaporizaciones (oh sorpresa! otra vez la marihuana milagrosa!) te sacan de ese maldito sopor. No es recomendación, es mi experiencia con una sustancia que conozco, que uso y que me hace bien. Que hoy es insólitamente ilegal y que debería dejar de serlo. Las críticas que recibí provienen de las mismas voces que durante décadas desinformaron a la gente sobre esta planta y sus beneficios. Ahora por suerte tienen a disposición información, estudios científicos y profesionales para informarse. Por favor, sean responsables".