Julián Cerati, su "fanatismo" por su tío Gustavo y la llegada de "FreeKs": "Nos dio la posibilidad de vivir del arte"

Llegó “FreeKs”, la serie de Disney que nos transporta al rock juvenil y al misterio, con una historia que sigue a un grupo de amigos que se ven distanciados por egos y por lo más importante, un robo. Este es el caso del personaje de Gaspar, interpretado por Guido Pennelli, un músico que busca recuperar su lugar en la banda más famosa del momento.

El elenco está compuesto, entre otros, por Pablo Turturiello, Gastón Vietto y Julián Cerati, el sobrino de Gustavo. ¿Se puede ser familiar del líder, vocalista, compositor y guitarrista de Soda Stereo y no pertenecer al mundo de la música? La respuesta, al parecer, es un claro "no". Y es que Julián, a su manera, mantiene en alto el legado de su tío y astro del rock que dejó un legado de por vida para su familia y el mundo entero.

En diálogo con BigBang, Julián habló de la dinastía que forjó Gustavo y de las dificultades que conlleva cargar un apellido tan pesado como lo es el "Cerati". “Está bueno tomarlo como referencia artística en la familia, Gustavo dio en mi familia la posibilidad de hacer artes y vivir del arte, a Gustavo le agradecemos eso. Si estuviese vivo quizás sería distinto y podríamos preguntarle un montón de cosas, pero en este caso me tocó hacerlo por mi lado”, detalló.

Y agregó, sobre su apellido: “No es un pedo, es siempre para aprender y entender las raíces, como lo hago también con mis otros tíos, cada uno te aporta algo en tu vida y es parte de lo que somos, de lo que se habla en la familia. También soy un fan de Gustavo”. Cuando hablamos de producciones juveniles es casi imposible no imaginar que dentro del elenco haya chispas o caso contrario, que surja el amor. Y es que uno de sus protagonistas reveló durante la entrevista que está saliendo con su pareja en la ficción: “En términos de amor, me terminé enamorando de la actriz (Agustina Cabo) que interpreta el personaje con la que me relaciono en la serie”, detalló Alan Madanes, quien le da vida al mejor amigo de Gaspar, Ludovico.

La mayor parte del elenco protagónico de “FreeKs” son jóvenes conocidos de la inmensa farándula argentina y latinoamericana de series juveniles musicales. De hecho, varios de ellos fueron vistos en títulos como “Peter Punk”, “O11CE”, “Bia” o “Soy Luna”. Este sitio pudo charlar con sus protagonistas, los cuales contaron qué les parecieron sus personajes y cómo encajaban con ellos mismos.

Nota completa a los chicos de FreeKs

Los felicito porque es una serie diferente, tienen una calidad más humana y la verdad que eso es parte de ustedes como actores e intérpretes

Guido Pennelli: Como vos decías, es una serie un poco más humana, quizá, donde por más que veas a los personajes equivocarse y hacer cosas que quizá uno en la vida cotidiana juzgaría por las cosas que hacen, igualmente te da la posibilidad a lo largo de los capítulos de entender por qué se equivocó cada personaje y comprender que quizá son personas equivocándose y no son malas personas.

¿En qué se asemejan a su personaje?

Julián Cerati: - Yo en la cara soy bastante parecido

GP: - Mirá, en lo personal, lo que me une mucho con mi personaje es la pasión, la pasión por la música, la pasión ya sea por otra cosa, quizá también no hace falta que sea la música, si no que Gaspar es una persona muy decidida en lo que quiere hacer y va a dejar todo por hacerlo, y cuando le sacan lo que más quiere, lucha hasta el final para conseguirlo, para recuperarlo, y en eso me siento un poco identificado.

En eso, y en que por ahí cuando uno es golpeado en la vida o se siente traicionado por algo, muestra su lado vulnerable con las personas más cercanas, en este caso con su mamá, con su amiga...con la banda no puede tanto porque bueno, está como un poco distanciado, pero a todos les dice cómo se siente. Y en eso creo que me siento un poco identificado y creo que es muy importante también abrirse, darse la oportunidad de hablar, a través de las palabras, superar las crisis.

Gastón Vietto: - Igual que Guido y también los chicos, lo que nos pasa también es que somos músicos, por ende la música claramente nos toca de un lado súper nuestro, cercano, forma parte de nuestro ADN te diría, por ende un gran porcentaje de los personajes creo que tiene esa cuota musical y en este caso hablando más por mi lado con Juan; y me parece que también a veces lo dubitativo que es sí me asemejo, creo que hay veces que en ciertas decisiones que por más que sean mini son un poco trascendentales y en ese pozo, que uno se mete porque no sabe qué hacer, qué decidir, cómo transitarlo, me veo bastante en una similitud o asemejado a este tipo que le va poniendo también buena onda.

Pero también que le pasan algunas que no sabe qué hacer o cómo reaccionar. Creo que también se siente resguardado con los amigos Y eso también me pasa en mi vida, que por suerte, gracias a los amigos y a las decisiones y a muchos consejos uno también puede avanzar y puede seguir de buena manera. Así que eso por mi lado.

Alan Madanes: - Hay muchas similitudes, muchas diferencias. Yo creo que con Ludo a mí me pasa que obviamente hay un mismo cuerpo, hay una misma voz, hay una misma mirada, hay una misma idea de la vida de la música, los dos somos músicos, obviamente sería absurdo mencionarlo todo eso que te dije recién, pero creo que estamos teñidos ambos de nuestras propias experiencias de vida.

Ludo es un pibe un poco más joven que yo, tuvo ciertas relaciones, ciertos vínculos diferentes a los que yo tuve, se podía suscitar y fundamentar que yo tomaría otras decisiones que las que tomó él, me gustaría pensar que elegiría mejor algunas cosas, uno nunca sabe qué puede pasar. Bueno, en términos del amor, me terminé enamorando de la actriz que interpreta al personaje que con la que me relaciono en la serie.

Pero digo, hay como una hay como una idea de esto, de la toma de las decisiones, creo que las diferencias van más por ese lado ¿Viste? Como hay actitudes...Bueno, pero se puede spoilear, no pasa nada, se vio el tráiler hay una idea de eso, que es como un personaje un poco más duro en sus decisiones, un poco más enroscado, más complicado. Yo quizás tengo más liviano los vínculos humanos y a Ludo le cuesta un poco, pero bueno, en definitiva, la música es lo primordial, ahí me siento muy unido.

JC: - Yo creo que me identifico, además de la cara, la forma de encontrar el lugar en el mundo, ¿no? Al final Ulises está buscando su lugar y con las herramientas que puede, quizás de una manera con poca conciencia o empatía del resto, Quizás muy impulsivo, si bien por momentos también cranea y tiene una mente ágil para sus trámites, para su laboratorio.

Pero bueno, es un chico que está madurando e intenta también tener un grupo de amigos y ocupar su lugar ahí, ¿no? Y todas las carencias que tienen para ponerlas a fin de su objetivo, de su sueño, de lo que él cree que necesita. Entonces, pero bueno, yo, como en el caso de Alan, no me enamoré de nadie ahí, tuvimos un tiempo con Marcelo de Bellis. No, mentira.

GP: - Ulises está enamorado de sí mismo, me parece, ¿no?

JC:: Sí, es muy narciso, la verdad. Pero bueno, el resto quedará para el público, a ver con qué resuena eso y hasta dónde podemos llegar por esto que nosotros creemos que lo necesitamos todo el tiempo como puede ser un sueño o la avaricia en este caso hasta donde ahí estamos suplantando rincones nuestros medios oscuros y pasamos por encima de todo el mundo, ¿no? Y ahora es un poco lo que le pasa a Ulises y tiene sus consecuencias.

¿Cómo llevas el apellido Cerati?

JC: -Bueno, siempre es una pregunta que no sé cómo responder porque todos los días cambia también. Hay días en los que está bueno para tomarlo como referencia artística en la familia, como que Gustavo en mi familia dio la posibilidad de hacer arte o de vivir del arte, creo que hay muchas familias que a veces no se puede o no es parte de la mesa ser artista, dedicarse al arte, a Gustavo sobre todo le agradecemos eso.

Si bien fue mi abuela la que puso, ella es escritora, el arte en la familia, pero bueno, después no sé, si estuviera vivo quizás sería distinto y podríamos preguntarle un montón de cosas, pero me tocó hacerlo por mi lado. De hecho, aprendí un montón de los pibes. No sé, hay un montón de cosas que quizás le podría haber preguntado él. Y en este caso le pregunté a los maestros que tenés acá en el Zoom, que son todos unos músicos alucinantes. Así que más que Gustavo, de ellos. Fueron los pilares míos, en este caso, para la música.

¿Vos sentís que es un peso o como “es lo que me tocó vivir y ya está?

JC: - No, no, no. Siempre es para aprender y también entender las raíces, como también lo hago con mis otros tíos. Cada uno te aporta algo en tu vida y es parte de lo que somos, de lo que se habla en la familia, pero no, también soy un fan de Gustavo, pero no, como cualquier familiar digamos, ahí ya nos hablamos de otros temas.