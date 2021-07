Julián Weich recibió el alta y desmintió ser "antivacuna": "Estoy muy tranquilo con mi conciencia"

Finalmente a dos semanas de su internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Julián Weich superó el coronavirus y fue dado de alta. “Es muy loco, porque te morís y nadie te avisa, no te duele nada, pero te estás muriendo. Lo bueno es que puedo contarlo, porque hay gente que no lo pudo contar”, dijo al salir en diálogo con Maby Wells, su compañera en radio Uno (FM 103.1).

La internación de Julián había comenzado con mucha polémica. Es que al tener los síntomas de coronavirus y sentirse tan mal, se subió a su camioneta en la tarde del miércoles 14 de julio y partió hacia la clínica para ser tratado. Pero como los vecinos vieron que abandonaba el aislamiento, pensaron que rompía la cuarentena y llamaron al 911.

Dos patrulleros llegaron al lugar para tocar timbre en la casa de Weich. Luego de constatar que el conductor no estaba en su domicilio, iniciaron los trámites judiciales para quienes violan el aislamiento. Sin embargo, eso no llegó demasiado lejos. Horas después, los policías corroboraron que el conductor había quedado internado debido a sus dificultades respiratorias.

El conductor había quedado internado en terapia intensiva por la insuficiencia respiratoria que se le originó a raíz de su cuadro de COVID-19. “Me atendieron bárbaro, no me faltó nada. Es una situación rarísima, no te enterás de nada, y por más que te enteres no podés hacer nada. Me sacaron sangre de todos lados, yo me entrego para que el médico me cure”, contó Weich.

En ese sentido, explicó que su cuadro se complicó debido a sus dificultades para respirar, pero aclaró que físicamente no manifestó ninguna dolencia durante la enfermedad. “Nunca tuve mucha fiebre, no pasé los 38°. Con el hisopado, en casa, estaba bien, pero los síntomas no aflojaban y me interné. Nunca había estado internado. La cabeza en un momento se para, no avanza, te quedás trabado. Quería pensar algo y no podía”, explicó.

Y se quejó: "Los periodistas me llamaban al celular para salir al aire. Que te llamen a vos que estás en terapia intensiva, tenía ganas de… Es una falta de respeto llamar a un tipo para hacer una nota cuando está internado en terapia intensiva”. El conductor estuvo al cuidado de su médico personal, Mario Fitz Maurice, quien además ofició como su vocero durante toda la internación.

De hecho, el profesional de la salud remarcó este lunes que Weich no es "antivacunas" -algo que el propio protagonista también se dedicó a desmentir- y explicó porqué todavía no se vacunó. "Más que una versión es una desinformación. Desde hace mucho tiempo estoy todos los viernes en una columna en la radio con él y es absolutamente provacunas, porque de hecho juntos decimos que la gente se tiene que vacunar”, dijo el médico.

Al respecto, Fitz Maurice explicó que Weich no solamente "es provacunas", sino que además "estaba inscripto para vacunarse”. Según contó, el conductor tenía turno para inocularse, lo tuvo que cambiar y siguiente turno que le dieron lo agarró internado: “Capaz que si se vacunaba la semana anterior se hubiera infectado igual. Pero jamás fue antivacunas, es muy provacunas y me ayudó mucho a concientizar a la gente sobre la importancia de la vacunación”.

Cabe destacar que durante su internación, comenzó a circular el rumor de que Weich no había querido vacunarse contra el Covid-19. Estoy muy tranquilo con mi conciencia. Tenía turno para vacunarme y por un tema personal no fui, y a los tres días me contagié. No soy antivacuna, estoy a favor de la vacuna, todo el mundo tiene que estar vacunado. Me la paso diciendo en la tele y en la radio que hay que vacunarse”, sentenció Weich.