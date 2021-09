Julián Weich, tras haber encontrado el nombre de su padre fallecido en el padrón: "No tengo partido político"

Las redes sociales estallaron este último domingo, cuando -en plenas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)- Julián Weich reveló que su papá, fallecido hace 25 años, aparecía en el padrón electoral. "Mi papá falleció hace 25 años y está en el padrón para votar. ¿Alguien me lo explica?", había escrito en Twitter junto al hashtag #EleccionesArgentina.​

Como era de esperarse, el reclamo de Weich generó miles de retuits y respuestas de parte de sus más de 230.000 seguidores. De hecho, muchos de ellos le contaron casos de características similares, de personas que habían muerto y continuaban en el padrón electoral. Cabe destacar que el Código Electoral Nacional resalta que es el Renaper (Registro Nacional de las Personas) el organismo que debe dar aviso a la Cámara Nacional Electoral (CNE) de las personas fallecidas.

En el caso de que ocurra una situación como la que le tocó al conductor o a sus seguidores, la Cámara Nacional Electoral informó que se debe enviar la documentación que acredite el fallecimiento a una casilla de mail del Poder Judicial de la Nación: reclamos.padron@pjn.gov.ar. Pero a pesar del gran revuelo que originó su tuit, este lunes, Weich salió aclarar que su reclamo no estaba vinculado a ningún espacio político.

En su programa Juntos otra vez (Radio Uno, de 9 a 13), señaló: "Se ocasionó algo que no pensé que iba a pasar. Yo simplemente puse en Twitter 'Mi papá falleció hace 25 años y está en el padrón para votar. ¿Alguien me lo explica?'. No tenía ninguna connotación el 'me lo explican'. Era realmente una intriga- Muchos me acusaron de '¿recién ahora te das cuenta?' '¿por qué no lo dijiste antes?', como si tuviera alguna intención".

Luego de remarcar que su único partido político es "Unicef", aclaró: "No tengo partido político. Trabajo en Canal 9, que por ahí es más oficialista y he trabajado en Canal 7 (TV Pública) en la época de Macri. También trabajé en Telefe y en El Trece. Nunca impulso a ningún partido político, salvo que a través de Unicef o acciones sociales que tengan algún sentido haya que hacerlo".

Durante su descargo, el conductor se mostró sorprendido luego de que su imagen y nombre se viera reflejado en los medios más importantes del país y sostuvo que solo quería una explicación sobre las razones por las que el nombre de su difunto papá siguen apareciendo en el padrón 25 años después. "Cuando puse esto, decían 'grave denuncia', Julián está furioso. Y no fue una denuncia ni estaba furioso. Era una pregunta y quería que alguien me lo explique", dijo.

Además, en medio de los reclamos que recibió de parte de decenas de internautas, explicó por qué no se había dado durante todo este tiempo que su padre seguía en el padrón electoral. "Tengo cuatro hijos: tres del primer matrimonio y uno del segundo. En el padrón que voy a votar siempre estamos nosotros y nadie más. Mi hijo más chico, de 17 años, apareció para votar ahora por primera vez. Pero no estaba en mi padrón sino en otro", contó.

Y concluyó: "Entonces cuando fue con su madre a votar por primera vez me llega la foto de que en el padrón estaba mi hijo y arriba su abuelo, Bernardo Weich. ​Por eso lo publiqué, porque me enteré ahora de que mi padre estaba. No tengo idea si estaba de acá para atrás. Lo que me pasó en las redes es que la gente me decía 'a mí me pasó lo mismo con mi abuela', 'con mi tía', 'ya lo denuncié". Si se fijan en mi Instagram puse a dónde hay que acudir para hacer la denuncia".