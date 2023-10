Juliana de GH y la filtración de un video íntimo: "Van a tener problemas graves con la Justicia"

La inédita pelea entre las ex Gran Hermano Juliana Díaz y Camila Lattanzio volvió a escalar luego de que la chica de Venado Tuerto advirtiera a "las personas que se metieron" en la exposición de su video íntimo en donde discute con Maxi Giudici, que "van a tener problemas graves con la Justicia" y que "seguramente sean llamados a declarar pronto". Además, relativizó la discusión que mantuvo con su ex en la filtración y le restó importancia a las acusaciones en su contra.

El descargo de Díaz lo hizo en sus redes sociales, donde subió un video de algo más de tres minutos y medio, en donde buscó llevar tranquilidad ante la gran cantidad de gente que les escribía preocupada por la exposición del material que hizo Lattanzio en Entrometidos en la tarde, el programa que conduce Carlos Monti por Net TV.

En esta grabación hecha a "cámara oculta", se los ve a ambos discutiendo, hasta que ella le quita la gorra a Maxi de la cara abruptamente y él comienza a insultarla. "No me toques más, salí de acá. No quiero que me hables más. ¿Qué te pasa, boluda? ¿Qué amor? Me acabás de revolear la gorra, ¿qué amor? Vos sos la que se pone violenta. No te quiero más. Salí de acá", exclamó el cordobés durante la pelea.

Fue por esta exposición pública que la actual participante del Bailando 2023, buscó salir a cruzar las versiones que la señalan a ella como una maltratadora. "Creo que lo están dramatizando mucho, diciendo que es un video violento y no sé cuántas cosas. Yo no veo violencia. No veo puteadas, no veo golpes, simplemente veo una discusión de pareja", afirmó en su mensaje virtual.

La santafesina relativizó la reacción que tienen ella y su ex pareja. "No vamos a discutir o a pelear entre algodones, tipo: 'Ay, mi amor, no sé qué, bla bla bla'. De la puerta de casa para adentro todos tenemos estas discusiones. Empecemos a desdramatizar. Lo que pasa que a ustedes no les filtran un video íntimo, ¿no?", preguntó. "Las personas que piensen que si es violenta o no la discusión, la verdad es que no me interesa. Es algo íntimo, es algo privado y fue una discusión nuestra. Después, los que se quieran hacer los carmelitos descalzos, van más allá", indicó más cerca de finalizar su mensaje.

La mujer aseguró que "el video fue filmado de común acuerdo" con Giudici "para ver quién tenía la razón al otro día". "Fue una pavada y algo nuestro, íntimo", afirmó. Al mismo tiempo, apuntó a lo que ella definió como el principal problema de todo el percance entre ex hermanitas. "Acá hay una gravedad, que no se está sacando a la luz, y es que a mí me vulneran mis dispositivos y mis contraseñas, para obtener material mío íntimo", sentenció.

"Yo no sé si esta persona -yo no sé quién lo robó de mi teléfono- no se informó antes de hacer esto, antes de mostrarlo en un programa de televisión. Esto es un delito cibernético muy grave que, gracias a Dios, ya hace quince días puse en marcha con la Justicia, ya lo tiene la Fiscalía de Delitos Cibernéticos, se va a investigar", señaló Díaz. "Porque no puede venir cualquier persona y te puede robar material de tu teléfono, es algo muy grave", insistió.

Sobre esta acusación adelantó que dará más información esta noche, cuando vaya como invitada a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América TV. "Sí hay varias personas implicadas, varias personas que amenazaron, que comentaron, que hicieron twitters", reveló la joven. "Después, lo otro gravísimo también, es que hubo extorsiones y amenazas en vivo", lanzó, justo cuando antes había mencionado que la filtración no le iba a arruinar su carrera, como le había dicho una persona en forma privada.

"Por suerte la justicia es divina y se va a hacer cargo de todo esto. Quédense tranquilos. Yo estoy bien, no estoy preocupada y esto me pasa por el costado. Las personas que se metieron en esto van a tener problemas graves con la Justicia y seguramente sean llamados a declarar pronto. Ellos tendrán un problema, yo la verdad es que me siento muy tranquila al respecto", confesó, amenazante, ante una acusación que promete salpicar a algunos de sus ex compañeros de reality.

Cabe recordar que, según la solicitud de medida cautelar que leyó el periodista Pepe Ochoa, Juliana pide a la Justicia se contacte con Lattanzio, su ex novio hacker Dante Coconi y sus ex compañeros en la casa más famosa del país Martina Stewart Usher y Juan Reverdito. El pirata informático habría tenido acceso al dispositivo móvil de Díaz en mayo, cuando ella se lo brindó para que le recupere su cuenta de Instagram.