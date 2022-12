Julieta de Gran Hermano la trató de "fea" a Nicky Nicole y la liquidaron en las redes

Una de las favoritas de la casa de Gran Hermano por su picardía, su elocuencia en la oratoria y por su atención en los detalles estéticos, ahora hace lo que no le gusta que le hagan a ella. Julieta Poggio compartía mesaza con Alfa, a quien siempre le pone límites sobre las observaciones que hace sobre su cuerpo; Romina, quien se ríe y burla de cada accidente que tiene cómo fue el granito en la frente, la pollera manchada o la mala depilación de cejas; Nacho que se muestra siempre que está a la espera de usar información que sabe para beneficiarse, pero ahora anda muy amiguero de la influencer; y con Camila, quien es la nueva integrante de la casa de los hermanitos.

Comenzaron a hablar de actividades que hacían antes de ingresar al reality y Juli, con las patas sobre la mesa, se envalentonó en opinar de todo sin medir consecuencias. La hermanita contó que vio el video "Wapo traketero" de la cantante Nicki Nicole y riéndose lanzó: "Re fea, eh".

Este comentario despectivo sobre el cuerpo de una de las cantantes del momento, no pasó de largo. Automáticamente, Alfa y Camila mostraron su desacuerdo. “A mí me encanta”, expresó la nueva participante, mientras que el sexagenario dijo que estaba equivocada y que "no joda con eso".

A la hermanita, sin embargo, no le importó: “Es una locura. Era otra persona, te lo juro. Véanlo cuando salgan". Los otros que compartían mesa estaban en silencio. A pesar de esta indiferencia a seguir con el tema, Juli continuó: "Se van a sorprender, de verdad. La nariz re operada. Le cambió toda la cara. Se hizo toda. No es la persona que era”.

El bodyshaming es un término que significa "avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo", y corresponde entonces a una práctica que puede sufrir cualquiera porque las personas suelen señalar los cambios corporales, sobre todo de las mujeres, sin ningún tipo de consideración.

Este accionar está mucho más extendido y visibilizado en las redes sociales donde se suelen señalar hablar de las ‘imperfecciones’ de las personas. Por lo que, el comentario que realizó Julieta sobre la cantante no pasó desapercibido en Twitter y salieron a cruzarla.