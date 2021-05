Julieta Diaz se indignó por un video de Listorti y su esposa Mónica, y ella le respondió duro

Sin dudas, José María Listorti encontró un lugar perfecto en Instagram y en Tik Tok para continuar desarrollando su veta de comediante. El conductor de Hay que ver suele publicar sketchs junto a su esposa Mónica González y a sus hijos Bruno y Franco.

En las últimas horas, la cuenta Feminacida criticó desde Instagram una de las publicaciones de Listorti. "El humorista Jose Maria #Listorti, que ahora se dedica a subir videos "chistosos" en las redes sociales, decidió que era una buena idea hacerse el gracioso con este pseudo sketch en donde cada vez que su compañera le habla de la educación de sus hijxs”.

Y agregaron, con una descripción del video: “Él prende la licuadora para no escucharla. ¿De qué le habla ella? De una problemática que está afectando a toda la sociedad que sostiene una crianza y de la que solo parecen preocuparse las “mamis” en sus famosos chats escolares: la vuelta a la virtualidad de las clases. Nuevamente proponemos hacer esta pregunta: ¿dónde están los papis”?”.

Sobre el final, desde la cuenta feminista explicaron: “Pero, además, es importante repensar qué tipo de humor se construye en las nuevas plataformas de comunicación. Si los comediantes van a actualizar los formatos en los que emiten sus mensajes, es necesario que también modifiquen esos chistes que reproducen estereotipos y que refuerzan la idea de que son las mujeres quienes deben hacerse cargo de las tareas de cuidado".

En ese sentido, Julieta Díaz comentó abajo de esta publicación apoyando este cuestionamiento. "Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo".

De inmediato, la actriz agregó en otro comentario un mensaje para Mónica: "A su compañera: hna acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar", invitando a sumarse al debate a Mónica, su mujer.

Al ver la dura crítica, la ex bailarina le dio una respuesta a la actriz: "Hola Julieta, soy la compañera de José María Listorti. Ya q me ofreciste tu oreja espero q me escuches. Primero quiero decirte q José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción”.

Y le dio otra respuésta: “Acaso tu personaje en la película EL FÚTBOL O YO? Con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en la q él no te escuchaba mirando fútbol. Peli q me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis q están haciendo. Cual es la diferencia entre lo q hacían Suar y vos en la peli con lo q hicimos nosotros? Xq lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta. Gracias".

A partir de ese cruce, hubo cientos de idas y vueltas entre usuarias de Instagram a favor de una y la otra. El debate sobre el humor y el sketch de Listorti sumó distintas miradas. ¿Seguirán las críticas hacia los videos de Josema? ¿Julieta tuvo razón? ¿cuál será el límite del humor?