Julieta de Gran Hermano se hartó de los rumores de infidelidad de su novio: “No me manden más nada"

Definitivamente Julieta Poggio es la mayor ganadora de la última edición de Gran Hermano. Lo que siempre soñó se hizo realidad. Un séquito de jóvenes son sus fans, la cuidan y por sobre todo la apoyan. Sin embargo, hay algo que prefiere evitar. “Se que lo hacen de buena fe, pero no me manden más nada sobre Luca”, escribió la joven.

Al salir de la casa, Poggio fue invitada a LAM, tal y como lo hacen todos los participantes al salir del reality, y explicó cómo se encuentra hoy en día frente a los rumores de infidelidad por parte de su pareja. Por un lado, la modelo reveló que le cree absolutamente a su novio ya que conoce como “escribe y habla”. Además, afirmó que considera que todo está inventado por las redes sociales.

No obstante, Juli contó que no solo le hicieron mal los gritos dentro de la casa en donde le decían que su novio la estaba haciendo cornuda, ya que eso hizo que se preocupara por su relación, si no que también ahora le incomoda que sus fans le manden mensajes con información de lo que habría o no hecho su novio. De hecho, también afirmó que están mejor que nunca, y que ya pudieron reencontrarse desde que salió del programa.

“Estamos muy enamorados. Realmente se que lo hacen de buena fe y porque me quieren cuidar. Pero por favor no me manden más nada sobre el tema porque nos hace muy mal”, manifestó entre lagrimas. Cabe destacar que para ella, su novio se llevó la “peor parte” de la exposición y pidió que lo mantengan al margen, ya que la idea de ser famosa era de ella y no de él.

“Todo lo que pasó con mi novio fue lo que más me dolió del programa. Porque yo decidí exponerme a toda esta locura pero el no y siento que pagó las peores consecuencias. Eso me hace sentir muy mal”, expresó.

Por otra parte, también habló respecto al comentario que hizo sobre su ex pareja, a quien trató de “pito corto” y reveló que pensó que nunca iba a salir al aire. “Ay no, sacalo que me da cosa. Yo te juro que pensaba quién va a ver a esta hora. Pensé que no se veía con las luces apagadas. Pero bueno, dejémoslo ahí que ya bastante tiene pobrecito. Te lo juro que no, no era consciente porque yo creía, en mi mente, que no había nada, no me veía nadie. Yo decía, ‘bueno, la gala se debe pasar y que lo demás no se veía, ¿quién va a ver a esta hora? Seguro a esta hora no lo está viendo nadie”.

Cabe recordar que en al menos tres oportunidades Julieta contó que la pasaba muy mal sexualmente con su anterior pareja ya que no solo no disfrutaba sino que además nunca se sentía cómoda. De hecho, es por esa razón y en medio de esa situación, que le pidió terminar la relación. “Estaba ahí y dije yo no quiero más esto”.

Por este motivo, su ex pareja creó una canción haciendo referencia a ella y la publicó en sus redes sociales: "Siempre hablando mentiras, frente a toda Argentina, vos solita estás quedando muy mal. Inventando sos buena, criticando una reina. La gente se da cuenta, no hace falta aclarar. Te falta humildad, respetar al otro un poco más. Hablas de mi pero lo tuyo ¿por qué no lo contás? Te reís y humillás, ni te importa cómo el otro está. Todo lo que sube baja, te lo hago recordar".