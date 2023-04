Julieta Poggio en BBN: las experiencias de GH, la propuesta de Tinelli y el affaire Rusherking

Julieta Poggio no sonríe porque sí. La actriz, bailarina y ex “hermanita” tiene mucho que agradecer. Y parte de esa alegría luminosa, que la consagró una de las favoritas en la edición 2023 de Gran Hermano con 21 años, se multiplica con el fervor de la gente.

“Recibo mucho cariño en redes y en la calle. Eso me hace sentir que algo bien hice”, dice la ex finalista que aún con un pasado artístico a su favor, jamás dimensionó su prometedor presente en los medios. “No me lo imaginaba ni un poquito”, le confiesa a BigBang en plena gira mediática post reality.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Ya venías trabajando en los medios, pero ahora no podes caminar sin que te pidan una foto.

-¡Y me encanta que me pidan fotos! Compartir tiempo con la gente que me votó. Siento una necesidad de devolver todo el amor que me dieron.

-Hay archivos tuyos trabajando en cine con Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. ¿Eras de las que insistían para ir a castings o tus papás también lo alimentaban?

-Yo creo que mis papás siempre se dieron cuenta que yo amaba esto. De chiquita tanto no me daba cuenta si era un trabajo o un juego. Pero iba a los castings y la pasaba bien. Era algo que compartía con mi mamá. No es una carrera fácil y puede llevar años.

-¿Antes te negaron muchas oportunidades?

-Muchísimas.

-¿Te llegaron a decir que esto no era para vos?

-No, más que nada es un pensamiento de uno. Muchas veces no quedas porque no va con el perfil que buscan y en tu cabeza decís: no soy talentosa, hay otro mejor. Y te tiras para abajo.

-¿Hubo algún proyecto que te quedara entre ceja y ceja?

-Sí, uno que estuve muy cerquita de quedar para una serie de Netflix, “Go”, que hice un montón audiciones. Y creo que no quedé porque era menor de edad y se complicaban los papeles.

-¿Tuviste malas experiencias en el camino?

-¿Sabes que no? Yo creo que uno cuando va con buena energía del otro lado se percibe lo mismo. Siempre trato de estar bien predispuesta y creo que se transmite.

-No es casualidad que la frase #Fueramalasvibras se haya vuelto tu sello adentro de la casa...

-Es que creo muchísimo en las energías y siento la energía de las personas, la energía de los lugares y creo que no fallo con eso. Soy re intuitiva, más que nada con las personas.

-¿Qué trabajo no harías hoy ni por toda la plata del mundo?

-Yo estoy dispuesta a todo, lo que no me copa mucho es esto de Divas Play o de Only Fans que me lo ofrecen muchísimo. No porque lo juzgue, cero. Simplemente porque tengo un público de muchas nenitas chiquitas y quiero cuidarlas en ese sentido.

-¿Volverías a meterte en un reality?

-Me re divierten los realities, creo que es donde las personas más te conocen como sos porque no podes fingir.

-¿Te llamaron para el Bailando 2023?

-No, solo recibí el video que estaba hablando Tinelli. Su programa siempre fue mi primer sueño porque yo soy bailarina desde muy chiquita. Hice dos castings para entrar a Showmatch y que me nombre es un orgullo.

-¿Te quedó un buen recuerdo de esas audiciones?

-Sí, eran un montón las chicas que casteaban. Con Melody Luz hicimos la audición juntas. Pegamos re onda y justo ahora nos estamos mensajeando. Pero por suerte hoy hay un montón de propuestas.

-Una es para protagonizar en teatro con José María Muscari en calle corrientes. ¿Era lo que buscabas o superó tus expectativas?

-¡Lo súper superó! Yo ya era feliz siendo ensamble, coreógrafa, quizás cobrando un poquito más de lo que cobraba como modelo. Estoy tan agradecida con la gente y la que me pudo ver más allá del reality que confió en mí como artista, que es lo que quería demostrar. Yo quería darme a conocer como persona, pero también mi arte.

-También conociste el lado B con los haters. ¿Todavía te cuesta lidiar con la mirada del otro?

-Cada vez estoy mejor con eso. Pero quisiera ver cómo son todos los haters adentro de un reality y qué muestran. Yo jamás sería hater, jamás podría escribir un comentario que dañara a alguien entonces me cuesta mucho entenderlo.

-Contaste que tu novio tiene más hate que vos.

-Sí, pero él está mejor que yo en ese sentido porque tuvo muchos meses para procesarlo. No sé por qué lo tomaron de punto. Quizá porque yo era la única que estaba de novia adentro de la casa. Y capaz les cuesta entender que una pareja banque que su novia entre a un reality.

-Se armó revuelo porque te empezó a seguir en redes Rusherking, la misma semana que se separó de la China Suárez.

-La verdad lo conté riéndome porque estaba hablando de La Joaqui y de Emilia Mernes, que son mis ídolas y tuve el placer de hablar con ellas. Conté lo de “Rusher” como anécdota, pero para mí no tiene importancia. La verdad me arrepiento porque no fue mi intención, como dicen por ahí, querer colgarme de él. Yo soy cero así.

-¿Cruzaste mensajes con Emilia Mernes? ¿Te gustaría el día de mañana participar en alguno de sus videos?

-Obvio, sería un honor para mí porque es mi ídola hace mil. Ella me reposteó un challenge que hice de su nuevo tema.

-Te ganaste un viaje por el tercer puesto en el reality. ¿Ya tenes acompañante y destino?

-Y... está todo muy lejano, en este momento no puedo pensar en eso. Tengo muchas cosas que hacer acá.