Julieta Poggio se fue a Bariloche con Marcos y su ex la fulminó: “Ella corta con uno y ya está con otro, es así”

La fama puede cambiar a las personas. El despecho también. Y por esos sentimientos camina Lucca Bardelli, el ahora ex novio de la finalista de Gran Hermano, Julieta Poggio. Es que hace un mes, la joven rompió la relación en medio de una creciente carrera artística y mientras los rumores indican que comenzó una relación con Marcos Ginocchio, el ganador del reality y el hombre con quienes sus fanáticos soñaba que saliera desde que se los veía juntos dentro de la casa.

Al parecer, ese deseo se hizo una realidad ya que en la última semana, la parejita de influencers se fue a Bariloche por trabajo pero también por placer. Y en ese segundo punto también habría entrado el amor. Por ello, Bardelli explotó de enojo en una entrevista y apuntó directo a su ex novia. “Son cosas que pueden pasar. Yo prefiero ser respetuoso de mis ex parejas. Pero hay personas que no saben ser así”, afirmó en una entrevista.

En ese ese sentido, en Mitre live, Bardelli también dijo: “No vi mucho lo que se dijo sobre Marcos y Julieta, mi separación de ella la tomé como algo mío y un crecimiento, ajeno a lo que pueda hacer ella, cuando soltás a una persona la soltás en todo sentido. Yo sé que a mi me respetó y yo la respeté a ella, está perfecto que alguien la haga feliz”.

Al ser consultado sobre los rumores de romance entre Julieta y Marcos, Lucca declaró: “No tengo idea que pasa entre ellos, si me llego a enterar que el día después que cortamos estuvieron no me daría igual, es como piensa cada uno, yo siempre la jodía a Juli y le decía: ‘el día que corte con vos vas a estar con otro’… pero porque es así, hay personas que son así”.

Luego liquidó a su ex pareja, a quien describió de la siguiente manera: “Juli es una persona que termina una relación y empieza otra, yo por ejemplo necesito un tiempo para estar solo, no podría cambiar tan rápido yo, y no creo que ella lo haga de resentida, es lo que siente y está perfecto”.

En ese punto, siguió: “Yo si elijo a alguien lo hago con una decisión más fuerte. no podría estar con una y al tiempo con otra, hay un montón de gente que se enamora de verdad y no digo que no sea válido, a mí me gusta estar concentrado y bien yo”. Por ello, Bardelli aclaró sobre su presente sentimental: “No estoy conociendo a nadie y tampoco sé si quiero, tal vez sí, depende”. En tanto sobre el final de la relación, afirmó: “Ahora me siento bien, pero lleva un proceso, si conozco a alguien no sería 100% leal a la persona, tenés en los sentimientos a esa persona que pasó, no apuntaría a algo serio”.

Al enterarse de sus declaraciones, y tras los días de cuasi convivencia con Marcos, Julieta le respondió: "Ay, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces quizás cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?', yo no puedo, no me sale mentir. Se me nota en la cara". Y disparó: "Entonces lo tuve que decir en el streaming para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque son mis compañeros, son de mi confianza y sé que ellos no me iban a juzgar en nada".