Julieta Prandi contó su calvario son su ex marido en el living de Susana: "Cada día descubro algo nuevo"

La actriz y modelo Julieta Prandi rompió el silencio y habló por segunda vez el calvario tocó vivir por el accionar de su ex marido, Claudio Contardi, las estafas que ella considera que él realizó y hasta la forma en la que hacía que los dos hijos de la pareja se refieran a ella. “No tengo la menor idea de por qué cambió porque yo todos los días descubro algo nuevo. Yo no creo que me haya amado; no me creo que haya sido una fidelidad absoluta. No me consta su fidelidad y tengo cada día más información de que no era así”, contó Prandi ayer en el living de Susana Giménez.

Recientemente ella dio una entrevista a Infobae en donde dio detalles de la serie de estafas y manipulaciones que su ex marido aplicó sobre ella. Venta de departamentos, desaparición de sus ingresos y hasta que sus hijos de refieran a ella como “yegua” y “putita” fueron algunos de los detalles que Prandi manifestó que se encuentran además en la causa por violencia doméstica que inició en octubre de este año.

“Pensá lo confiada que fui que le había hecho un poder administrativo general. Él cobraba mi sueldo, manejaba mis cuentas, podía comprar vender a troche y moche lo que quisiera. Lo cobraba él por una cuestión organizativa. Yo estaba todo el día grabando, todo el día yendo y viniendo trabajando, cuidando de mis hijos”, relató Prandi.

A lo largo de la entrevista contó cómo fue que comenzó todo el entramado de Contardi. Uno de los primeros episodios involucró la supuesta compra del departamento de soltera de ella que finalmente quedó en poder del primero hijo (Ezequiel), con otra pareja, de él. “Cuando compramos un departamento más grande, seis meses antes de casarnos, la escritura la puso a nombre suyo y de su madre. Pero yo puse el 50% o más”, agregó Prandi. “Me quede sin departamento. Ezequiel vive en mi casa en este momento”, remarcó.

El tener que realizar un inventario para la división de bienes en el divorcio hizo que Prandi se estará de otras cosas. En concreto la pareja tenía dos propiedades grandes; una en Martínez (en donde vivieron los últimos dos años de matrimonio) y otra en Escobar.

“Cuando fui con la escribana a ver la casa de Escobar me enteró que la alquiló por adelantado. Ese alquiler se vencía en agosto de este año pero me llegó la información de que se había vuelto a alquilar. Cuando quise entrar la seguridad del barrio no me dejó. Me trataron mal y me dejaron en la colectora. Lo llamaron a él por teléfono porque había hablado para que no me dejaran pasar. No puede constatar quién pero hay gente viviendo”, explicó.

“Ese mismo día presentó él una apelación en el juzgado diciendo que había violentado a un amigo que lo iba a visitar en la propiedad. Por lo tanto estaría viviendo él ahí”, continuó Prandi que hasta contó la imposibilidad de que su ex marido sea notificado debido a que en el domicilio que registró, que es en la casa de Martínez, quitó el timbre.