Julieta Prandi denunció otra vez a su ex marido por violar la perimetral: "Tuvo mucho miedo"

A mediados de octubre se había dado a conocer que Julieta Prandi denunció a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. La modelo abandonó la casa que compartía con el empresario gastronómico -con quien pasó 10 largos años de relación y tuvo dos hijos, Mateo (8) y Rocco (4)- en febrero.

La modelo afirmó que durante su matrimonio sufrió violencia psicológica, degradación, insultos, sometimientos y amenazas. “Fue una locura. Me desaparecía, dentro de mi casa, mi billetera con los documentos y pasaporte para que no pudiera viajar a Uruguay a trabajar”, había dicho.

Y agregó: “Me sacaba mi celular y aparecía en el freezer. Fueron muchas cosas que hicieron que me sienta obligada a irme de mi casa. No es que dejé mi casa porque soy una ilusa que cree que le corresponde a él, me fui porque primero estaba yo y los nenes. Fue horrible tener que contar esto en los medios, pero es una forma de defender a los nenes”.

Sobre Contardi recaía también una restricción perimetral, que el empresario no dudó en violar para –según la abogada de Julieta- buscarla de forma deliberada. “Hace unos días, Contardi se hizo presente en un lugar donde ella estaba, al verla se acercó y entabló un diálogo. No importa tanto cómo se comportó él, el punto es que no podía acercarse, y lo que le provocó a Julieta esa situación fue miedo”, afirmó Karina Barrio en diálogo con Primicias Ya.

Y sumó: “Contardi ya fue denunciado, veremos qué se responde ahora. El miércoles que viene tenemos la audiencia con la otra parte como estaba prevista". Cabe destacar que el próximo 11 de diciembre Prandi y Contardi tendrán que verse las caras y buscarán, o al menos intentarán, una conciliación, después de que ella lo haya denunciara por violencia de género.

Contardi tiene prohibido acercarse a la modelo y pasar la noche con sus hijos. Hasta el momento, las audiencias que se realizaron entre ambos fracasaron debido a que ni Contardi -ni su equipo de abogados- se hicieron presentes. Este miércoles, 11 de diciembre, podría renovarse la restricción perimetral que el empresario rompió deliberadamente hace unos días.