Julieta Prandi desenmascaró a Contardi: "Me dijo que me iba a matar y a mi mejor amiga"

Tres días después de que Julieta Prandi detallara a través de su cuenta oficial de Twitter el estado de la causa que inició contra Claudio Contardi (su ex marido) por violencia familiar, volvió a contar escalofriantes detalles sobre el accionar de éste. Que Julieta visibilice su caso no es menor, sirve para que muchas mujeres y disidencias se animen a hablar y a judicializar sus procesos.

Lo cierto es que la Justicia argentina todavía está regida por un sistema "patriarcal" que hace muy difícil la resolución final de los casos de violencia de género. En una intensa entrevista con “Poco Correctos”, la famosa conductora de televisión confirmó la peor de las noticias: además de amenazarla de muerte a ella, reconoció que también amenazó con matar a su mejor amiga.

En palabras de la propia modelo: “Me alejó de mi última mejor amiga porque me dijo que la iba a matar. Entonces, por miedo que le haga algo, me alejé también de ella”. De hecho, Julieta contó que estaba muy sola: “En ese momento, yo estaba alejada de mi familia. Él no me dejaba ver a mis padres (...) estaba bastante sola", confesó.

La causa contra Contardi

Cuatro años le tomó a Prandi denunciar a Contardi y cuando finalmente lo hizo, se vio perjudicada por la justicia y “revictimizada” por la cantidad de vericuetos que tuvo la causa. Cabe mencionar que Contardi además de haber sido denunciado por violencia familiar, tiene denuncias por no pagar la cuota alimentaria de sus dos hijos Mateo (12) y Rocco (8). Tiempo después tuvo la fortaleza de contar y denunciarlo por abuso sexual con acceso carnal agravado.

En qué instancia está la causa

La conductora de "Sarasa" contó que la gota que rebalsó el vaso fue “ver el miedo en los ojos” de sus hijos. Se dijo a ella misma: “No puedo temer, no puedo dudar, no puedo seguir perdiendo tiempo, lo tengo que sacar de acá, los tengo que sacar de acá”. Ahora, cinco años después de haber iniciado la denuncia, Julieta Prandi denunció que está “en manos de otra jueza en Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo 'A despacho’”.

El caso está ahora en manos de la jueza subrogante del Juzgado Número 2 de Familia, Laura Sabrina Citraro quien en 2021 entregó a un niño, contra su voluntad, al progenitor abusador.