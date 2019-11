Julieta Prandi firmó el divorcio con Claudio Contardi: "Fue un infierno en tierra"

En medio del conflicto judicial que mantiene con su ex marido, Claudio Contardi, Julieta Prandi finalmente finalizó su relación con el empresario luego de 10 años y firmó el divorcio. “Fue un infierno en tierra. Fue terrible. Convivir bajo el mismo techo, en las peores condiciones y situaciones, con los nenes…con un montón de juegos psicológicos”, contó la conductora.

La modelo denunció por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro a Contardi, afirmando que durante su matrimonio sufrió violencia psicológica, degradación, insultos, sometimientos y amenazas. “Fue una locura. Me desaparecía, dentro de mi casa, mi billetera con los documentos y pasaporte para que no pudiera viajar a Uruguay a trabajar”, dijo.

Y agregó: “Me sacaba mi celular y aparecía en el freezer. Fueron muchas cosas que hicieron que me sienta obligada a irme de mi casa. No es que dejé mi casa porque soy una ilusa que cree que le corresponde a él, me fui porque primero estaba yo y los nenes. Fue horrible tener que contar esto en los medios, pero es una forma de defender a los nenes”.

Por otra parte, en diálogo con el ciclo Hay que ver, Julieta sostuvo que tuvo “mucho miedo” durante su relación con Contardi. “Miedo a que me lastime, por supuesto. Era una persona que me insultaba, me degradaba, me amenazaba. Hay amenazas específicas que están en mi demanda de divorcio, pero siempre hubo una degradación permanente”, aclaró.

Y concluyó: “Él no se quería separar, es increíble porque está en pareja desde hace mucho tiempo. Él quería las casas, los bienes, las cuentas. Incluso tuve que revocar un poder económico administrativo. Ni él ni yo podemos hacer uso de las casas sin el consentimiento del otro. Él no tiene derecho de disponer de ninguna de mis propiedades”.