Julieta Prandi habló de su romance con Emanuel Ortega: "Estoy en una relación y estoy muy contenta"

Julieta Prandi blanqueó su relación con Emanuel Ortega, como lo hacen las estrellas: por televisión. Y la mesa de mujeres de Polémica en el bar fue el escenario que eligió para admitir que el amor, al fin, había llegado a su vida. En la mesa estaba sentada una de sus flamantes parientas: su ahora prima política, Luciana Salazar.

"Sí, estoy con Emanuel", dijo ella, para alegría de todas las integrantes de la mesa, en especial del conductor del ciclo, Mariano Iúdica, quien aludió a la "mirada de enamorada" de Julieta, para que ella, rápida de reflejos, le respondiera "Puede ser". Julieta vio agua y se tiró a la pileta, aunque no desde el noveno piso, como Charly García, sino desde un trampolín preparado especialmente para que dijera lo que todos esperaban, que para eso la habían invitado..

“Sí, estoy con Emanuel”, dijo Julieta. Y Luciana Salazar, siempre bien informada sobre cuestiones políticas, demostró que un poco se le escapa la tortuga en cuestiones familiares,cuando dijo que hasta el momento sólo había escuchado "rumores" sobre la cuestión, aunque también puede ocurrir que Luli -que no tiene un pelo de tonta- se haya hecho la ídem.

"¿Tenés mariposas en el estómago, te sudan las manos?", le preguntó la locutora Valeria Mirabella. Aunque algún desprevenido podría haberse imaginado que estaba buscando síntomas de Covid-19 en Julieta, su intención real era saber si la flamante conductora de Confesiones estaba enamorada.

Julieta entendió adónde quería llegar Valeria y fue al fondo de la cuestión. “Son muchas preguntas. Si te lo puedo resumir, estoy muy bien en esta momento. Estoy muy estable, estoy en una relación y estoy muy contenta.", le dijo. Las siguientes preguntas fueron un poco más concretas: ¿Cómo la encaró Emanuel, cuánto afectó el hecho de que ambos fueran tan famosos? Julieta apeló al sentido común para atajar penales y, de paso, no revelar demasiadas intimidades.

“¡Como todo el mundo, supongo! Somos dos seres humanos, nada más. Que tengamos un nombre o una carrera conocida (no cambia nada). Eso queda para nosotros”, señaló, de modo que los televidentes no pudieron saber, por ejemplo, si Emanuel Ortega, arrancó diciendo "A vos te conozco de algún lado" o si le dijo que la sigue desde Poné a Francella, o si le cantó una canción al oído, o si -por qué no- fue ella la que lo encaró a él. Para que hubiera un poco de melodrama en la mesa, María Fernanda Callejón dijo: "Me parece que te lo recontra merecés después de todo lo que pasaste". Se refería al divorcio de Julieta de Claudio Contardi, padre de sus dos hijos. Porque es muy lindo que a alguien le recuerden su divorcio cuando está hablando de su nuevo amor, claro que sí. “Yo con él hice Enamorarte, hace muchos años y con toda la familia Ortega. Y realmente es un ser muy especial", acotó Callejón, porque parece que cuando una mujer se pone de novia con un Ortega, se pone de novia con toda la familia.

“Una gran persona mi primo, hay que decirlo. Y no lo digo como prima, porque si no queda como muy obvio. Es una gran persona Emanuel, es una persona muy sensible. Y tiene una muy linda familia, sus hijos son adorables”, dio su veredicto. “Un corazón gigante, unos hijos hermosos. Y vos también”, agregó Iúdica, y no hablaba de cardiomegalia, por supuesto.

Agradecida por tanto aliento, Julieta Prandi dijo: “Estamos comenzando”, y dijo también: “Ya era hora de estar bien”. Le preguntaron si el destino le había dado una revancha: a esta altura, la charla había entrado en Modo Rocky. “Sí, tardó pero llego”, dijo ella, que habló de que en la vida “todo es un aprendizaje” y destacó la necesidad de "estar vivo y despierto”. Es que cuando uno está muerto o dormido, claro está, es más difícil enamorarse. “Es un buen momento. Para mí es un gran año a nivel laboral y me encuentra mejor parada en todo sentido. Sobre todo, después de toda la tormenta que atravesé”, destacó ella. Tiene salud, dinero y amor y un clavo que saca a otro clavo. Bien ahí.