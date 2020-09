Julieta Prandi tiene nuevo novio y contó que recuperó su casa: "Estaba devastada y vacía"

A mediados de octubre del año pasado se dio a conocer que Julieta Prandi había denunciado a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro.

En aquella oportunidad, la modelo abandonó la casa que compartía con el empresario gastronómico -con quien pasó 10 largos años de relación y tuvo dos hijos, Mateo y Rocco- en febrero de 2019.

Durante una entrevista, la modelo afirmó que durante su matrimonio sufrió violencia psicológica, degradación, insultos, sometimientos y amenazas.

“Fue una locura. Me desaparecía, dentro de mi casa, mi billetera con los documentos y pasaporte para que no pudiera viajar a Uruguay a trabajar”, había dicho.

Y agregó: “Me sacaba mi celular y aparecía en el freezer. Fueron muchas cosas que hicieron que me sienta obligada a irme de mi casa. No es que dejé mi casa porque soy una ilusa que cree que le corresponde a él, me fui porque primero estaba yo y los nenes".

En medio del conflicto judicial que derivó en el divorcio oficial, Contardi le había prohibido el ingreso a la casa de ambos, ubicada en un barrio cerrado en la localidad bonaerense de Escobar.

En aquella oportunidad, el empresario se había mudado a esa casa con su actual pareja y sin el consentimiento de Julieta, la copropietaria. Contardi había alquilado la propiedad, cobrando 600.000 pesos por adelantado: “Julieta de eso vio cero peso”, detallaron.

“Él (por Contardi) se quedó en esa casa cuando me fui en febrero (de 2019) y esta mujer –Cynthia– resulta que vive ahí desde el mes de marzo. Es su pareja, pero a Mateo lo hacían decirme que era la niñera. Además, ella tiene una nena de doce años que comparte habitación con Mateo. Hay cuatro habitaciones en la casa, pueden tener un cuarto cada uno en el peor de los casos, pero los hacen compartir”, contó por entonces la modelo.

Pero a casi un año de aquel conflicto, Julieta reveló que todo se dio “toda la vuelta" y que logró recuperar su casa. “Desde el 28 de agosto estoy legalmente divorciada. No le debo nada a nadie, al contrario. Me queda toda la parte de litigio de división de bienes y recuperar lo que era mío. Y millones de cosas más que (con Contardi) no vamos a estar de acuerdo”, le explicó la actriz a Jey Mammón en su ciclo Estelita en casa, por América TV.

Según contó, en mayo de este año logró recuperar su domicilio luego de un fallo judicial. Sin embargo, explicó que al ingresar la encontró "devastada y vacía”.

“Me costó muchísimo entender que había perdido el esfuerzo económico de mi carrera. Perdí muchísimo. Fue muy duro tener que dejar mi propia casa, con dos hijos, y empezar de cero. Fue volver a nacer porque pasé situaciones espantosas", detalló.

En ese sentido, señaló que tuvo que superar momentos de violencia, de maltrato emocional, psicológico y económico de parte de Contardi, y aclaró que superar esas situaciones la hizo más fuerte.

“Había que hacerle frente a (todo) eso, y lo sigo haciendo. Y me hago cargo absolutamente de todo. Y me siento una mujer recontra fuerte y poderosa”, cerró, orgullosa de sí misma.

Este viernes en Intrusos dieron a conocer que Julieta comenzó una relación amorosa con Emanuel Ortega, el hijo cantante de Palito Ortega. "Él está en Argentina, se separó de Ana Paula Dutil, su última mujer, con idas y vueltas. Se conocieron por amigos en común: Julieta viene de una relación de verano, con el cantante de Airbag (Guido Sardelli). Empezaron por Instagram, like de Julieta, like de Emanuel", contó Guido Zaffora en el ciclo de América TV.