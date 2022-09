Juntan firmas para echar a las hijas de Cinthia Fernández del colegio: "Le pegó una patada al auto de una mamá"

Cinthia Fernández no tiene días de paz. Después de vivir una pesadilla en Punta Cana por salud de Francesca, la menor de sus tres hijas, y tras el cruce que tuvo con Matías Defederico a raíz de la eventual demanda que le hará el futbolista por no haberle comunicado permanentemente los diagnósticos y la manera en que se estaba manejando la salud de su hija, la panelista volvió a estar en el centro de la escena por dos motivos: el primero de ellos está vinculado al intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el segundo, al duro momento que atraviesan sus tres hijas -Bella, Charis y Francesca- en el colegio.

Resulta que la abuela de las nenas y mamá del ex Huracán e Independiente, Analía Frascino, aseguró que en el colegio donde asisten las nenas están juntando firmas para expulsarlas. Al ser consultada por el motivo, señaló que todo se debe al comportamiento de la mediática. “Ella se puso a pelear con una mamá, le pegó una patada al auto de la madre en la puerta de la escuela, hace unas semanas", reveló.

La ex suegra de Cinthia dialogó con Primicias Ya y remarcó que la escolaridad de sus nietas está en juego por las malas actitudes de su madre. "También pasó que iban a un lugar de equitación pero ella se terminó peleando no sé con quién y también las echaron, eso pasó hace un tiempo. Lugar que tocan las nenas, lugar que la madre hace lío. Estas cosas no las cuentan pero existen”, detalló.

Frascino además no dudó en acusar a Cinthia de no cuidar la salud mental de las nenas. “Ella vive del quilombo y estamos un poco cansaditos ya. Ya ya le hice una denuncia y todo lo que decimos es verdad. Ella se agarra de la cuota alimentaria, pero mi hijo está cumpliendo con la cuota mínima hasta que el juez dictamine otro valor y puedan llegar a un acuerdo”, agregó.

Meses atrás, la mamá de Defederico se había cansado de la panelista y había decidido salir en defensa de su hijo: "Se está metiendo en cosas que no se debería meter, está yendo muy lejos con esto". Sin pelos en la lengua, Frascino había dicho que su ex nuera "se empastillaba" y "amenazaba con matarse" si Defederico la dejaba. "Tiene un problema con el abandono. No acepta el ‘no’ y no acepta el abandono”, había disparado, filosa.

Lo cierto es que no son días fáciles para la panelista de Momento D. Y es que a partir del atentado contra la vicepresidenta -Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, burló la custodia de la funcionaria y le gatilló dos veces en el rostro-, Cinthia se puso a favor de Amalia Granata y aseguró en las redes sociales que aquella repudiable secuencia fue orquestada por la propia ex presidenta. "Que buena obra obra de teatro acaban de montar", opinó.

Como si esto fuera poco, agregó bajo el hashtag "no les creo nada": "Nunca pensé que iba a decir esto pero como la bancó esta noche a Granata". Claro está, rápidamente fue cuestionada por su actitud y, como suele ocurrir, tuvo que salir por la misma vía a aclarar sus dichos, aunque lejos de arrepentirse: "Yo repudio la violencia y espero se investigue de manera ardua lo qué pasó. Me pasa que realmente no entiendo, como no la cubrieron en burbuja de seguridad"

Y continuó: "No la meten en un auto, porque una protección tan fácilmente burlada. Porque sigue firmando autógrafos sin el shock de que te apunten con un arma. A mi cuando me apoyaron un revolver de verdad me tembló todo el cuerpo, hasta casi me hago pis encima. Es como que todo eso hace parecer que fue algo montado, y al mismo tiempo ver esa imagen de gatillo te hiela la sangre".

Sin embargo, lejos de disculparse o arrepentirse por sus dichos, cuestionó las movilizaciones que se están llevando adelante a favor de la vicepresidenta y en repudio contra su intento de asesinato. "Sumado a eso las movilizaciones que no dan paz alguna, no es la manera. Sumado a eso, un feriado absurdo…matan tanta gente y la vida sigue como si nada. Los índices de inseguridad lo único que hacen es crecer. Acá entiendo la magnitud de que es Cristina, pero es serio, ¿un feriado?", lanzó.

Y sentenció: "La violencia no es el camino, pero no olviden también del ´Si tocan a Cristina se arma´. Todos fomentan la violencia, ambas partes de una grieta que nos está matando. Quería decir esto porque soy parte de los medios de comunicación. Y sostengo mis palabras de que todo esto hace que parezca una triste obra . Pero en el medio es grave la situación. Ojalá se investigue y se ocupen de lo que paso. Y que por esto no dejen de ocuparse".