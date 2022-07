Juntos y de gira por Europa: el tierno álbum de fotos de Luisana y Michael con sus hijos

Tres meses atrás, Luisana Lopilato (35) volvía a pisar suelo argentino acompañada por toda su familia: su marido, Michael Bublé (46); y sus tres hijos, Noah (8), Elías (5) y Vida (3). Y aunque fue una breve visita, la actriz prometió regresar: “Llegó el día de volver a despedirme de mi familia y mis amigos. La parte que más me cuesta. Sé que pronto voy a volver y eso me hace inmensamente feliz”.

Luego anticipó: “Como siempre, voy a seguir cerquita de ustedes, prepárense porque les voy a estar compartiendo un montón de experiencias divertidas… ¡Hasta pronto! Los quiero montones”, escribió desde su cuenta de Instagram. ¡Y cumplió!

Mientras espera por su cuarto hijo, tal cual lo anunció el pasado 21 de febrero, la actriz aprovechó los recitales de su esposo para viajar junto a toda su familia y recorrer distintos lugares de Europa. La gira en cuestión, An Evening with Michael Buble, había sido pospuesta desde 2020 por causa de la pandemia.

A meses de ser mamá por cuarta vez, Luisana comparte sus andanzas con sus seguidores mientras disfrutan de los shows del cantante canadiense. “Con mi bebita en modo turista”, describió ni bien aterrizó en Roma con el Coliseo de fondo. Sus fans encantados con el álbum.

Después le dedicó un posteo a la más pequeña: “¡La vida de gira es así! Momentos que no quiero olvidar jamás... acompañada de esos mini piecitos que me vuelven loca!!! No puedo creer cómo seguís creciendo Vida... No importa la edad que tengas, siempre voy a seguir haciéndote mimos”, escribió la ex Erreway.

También paseó por castillos y se animó a imaginar una merienda acompañada por la Reina de Inglaterra, uno de los destinos que visitó. “Después de tomar un té con la reina en el castillo, jajaja ¿Se imaginan?”, fue el texto que acompañó la foto.

Por supuesto, aprovechando el buen clima del verano europeo, a Luisana no le quedó otra que invitarles un helado a los niños. ¡Nadie se quedó sin cucurucho! Ella y el bebé en camino también lo disfrutaron. “Seguimos de gira, en familia y que nunca falte el heladito. ¿En qué país estamos? A ver si adivinan... Los leo”, compartió en su cuenta.

Por último, agradeció la posibilidad de viajar en familia y describió su estado de ánimo: “Amo conocer nuevos lugares con mis hijos ¡Esta vez en las alturas! ¿A ustedes les gusta o les da miedo? ¡Cuenten que los leo!”.

¡Te seguimos los pasos, Luisana! Buen retorno.