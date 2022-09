¡Justin Bieber suspendió sus shows en La Plata! Cómo recuperar la plata de las entradas

Desolación total entre los fans de Justin Bieber. Después de más de un mes de acampes en el Estadio Único de La Plata para conseguir entradas para los shows pautados para el 10 y 11 de septiembre, el cantante finalmente confirmó la suspensión de los recitales que brindaría en la Argentina. Su duro posteo y todo lo que tenés que hacer para poder recuperar la plata.

"A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Hice seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil", reconoció el cantante desde sus redes sociales.

Además de los dos recitales en la Argentina, también suspendió sus presentaciones en Chile y en Brasil. "Después de bajar del escenario (en San Pablo), el agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar", sumó.

"He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!", cerró el cantante.

Paso por paso: cómo recuperar el dinero de las entradas de los dos recitales de Justin Bieber en la Argentina