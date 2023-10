"Justin no quería ser padre": Britney Spears y el aborto que dinamitó su relación con Timberlake

La difícil realidad que tuvo que atravesar Britney Spears durante sus años de "oro" como estrella pop adolescente se conocerá de forma pública el 24 de octubre, día en el que la estadounidense publicará su autobiografía titulada "La mujer en mi". Es en un extracto de ese libro y en una entrevista que le brindó a la revista People, la cantante reveló que abortó cuando tenía 19 años y estaba en pareja con Justin Timberlake.

"Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las experiencias más dolorosas que he tenido", reconoció la cantante en su adelanto a la prensa local. "Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había anticipado", agregó. La relación entre ambos comenzó cuando ella tenía 17 años y estaba en la cresta de la ola en términos artísticos, al igual que él, quien con 18 era uno de los integrantes más populares de la banda NSYNC. La pareja terminó en 2002, aunque el evento del aborto que ocurrió cuando los dos tenían 19, marcó el desenlace, según manifestó la propia Britney.

"Nunca habría tomado esa decisión por mi cuenta, pero Justin estaba determinado en su decisión de no ser padre", reveló la artista, que conoció a su pareja de aquel entonces cuando ambos grababan Club Mickey Mouse para Disney. "Él creía firmemente que no estábamos preparados para dar la bienvenida a un hijo en nuestras vidas y que éramos demasiado jóvenes", añadió.

Lo cierto es que el amor entre ellos fue uno de los más fuertes que vivió la cantante. Inclusive el sitio especializado TMZ detalló que dos fuentes distintas le confirmaron que el deseo de ella era consumar un matrimonio con su colega y novio, aunque eso finalmente no estuvo ni cerca de concretarse.

La vida de Britney cambió por completo luego de que, en noviembre de 2021, terminara la tutela que su padre, James Parnell Spears, sostuvo sobre ella desde 2008, cuando atravesó una crisis que la convirtió en portada de diferentes medios. "Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar", afirmó ante People.

En esa audiencia donde el hombre perdió la potestad sobre ella, la cantante dio un contundente discurso en el cual expuso las bajezas a la que estuvo expuesta en aquellos años. "La tutela me despojó de mi feminidad, convirtiéndome en una niña", acusó, tras contar que su padre le había impedido retirarse un dispositivo intrauterino (DIU) y poder cumplir con su voluntad de ser madre.

"Cuando pienso en mi padre y sus asociados teniendo dominio sobre mí durante tanto tiempo, me da asco", rechazó la cantante. Lo cierto es que a esa altura ya era madre de Sean y Jayden, los dos retoños que tuvo con su segundo esposo, Kevin Federline. La publicación que sale la próxima semana tendrá muchas más revelaciones de este tipo y logrará sacar de las sombras a muchos de los secretos sobre la vida de Britney que se guardaron durante tanto tiempo.