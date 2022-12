¿Justo vos lo decís? Azzaro se hartó del "Kun" Agüero y de su "indignación selectiva"

Todos quieren subirse a la Scaloneta y tener un momento de reivindicación después de tanto maltrato que le ejercieron a Lionel Messi, a Lionel Scaloni y, básicamente, a todos los jugadores que salieron campeones del mundo el domingo. Una cosa no quita la otra, dicen. Ellos son "periodistas" o "trabajadores de medios" y pueden utilizar sus espacios de trabajo para lo que se les cante porque para eso tienen minutos en la televisión argentina: para ir en contra de lo que podría ser una calificación objetiva y ser subjetivos e indignarse, tirar todo el odio al mejor del mundo y al equipo que hoy los tiene contentos.

En esa ola, cabe aclarar que nadie salió a pedir disculpas por lo que dijeron, aunque Flavio Azzaro intentó a su manera protegerse frente a las puteadas que recibe desde años por lo que dice sin medir consecuencias. "Yo soy futbolero, soy calentón, soy verborrágico, soy picante, me extralimito y me banco todas las puteadas por cosas que diga y por cosas que diré", dijo en su canal de Youtube que promocionó como si fuera un youtuber que reacciona a videos y vive de eso.

En el video de casi 10 minutos, el periodista reconoce que su postura puede ser cuestionada: "¿Cómo no voy a comprender si alguien que ama a Messi, que siempre lo bancó y ahora que ganó la Copa del Mundo? ¿Cómo no voy a comprender que ahora no nos la dedique a aquellos que los criticamos durante todo este campeonato a través de la televisión, las redes?". "Mi mensaje fue muy duro en ese momento. Los entiendo, los comprendo y hasta que probablemente yo haga lo mismo en su lugar", continuó Azzaro pero tomó esta reflexión para aclarar que todo tiene un límite.

Su mensaje audiovisual y con unas leves pausas entre idea e idea, se llama "LE RESPONDO AL KUN AGÜERO / AZZARO REACCIÓN" y ya tiene 140,592 vistas. Lo publicó el martes en medio de los festejos con la caravana del seleccionado nacional, un día después de que el ex jugador Sergio "Kun" Agüero retuitera en su cuenta de Twitter un video que compartió la usuaria Claudia Calao.

El periodista puntualizó con sus deditos haciendo "montoncito" de que "acá hay una diferencia entre los hinchas que putean y los jugadores (en referencia al Kun)" porque el ex Manchester City ahora "no opina más como ex jugador" sino que opina como "parte del staff" de ESPN (Disney), por lo que da a entender que ahora Agüero cobra un sueldo de esa cadena y es estratégico para las puteadas.

"Si él fuera un ex compañero de Messi, amigo de Messi, yo no me enojaría porque las reglas son así. Pero el problema acá es que ya no es el amigo que hace streaming ni es amigo de los jugadores, que me parece raro pero lo banco. Es más, a mí me puso contento verlo levantar la Copa y me dolió cuando no pudo jugar más", enfatizó. Ahora bien, esta teoría de que hay que separarlo de sus profesiones porque ahora es un trabajador de los medios o periodista, ya que "forma parte de los medios de comunicación", la continuó construyendo a medida que avanzaba su reacción.

Dijo que el Kun no es "ningún boludo" por eso él "debe recoger el guante" para responderle, porque el ex jugador "retuitea justo ese video único" en el que "está solo" Azzaro. Vale mencionar que, en el clip también están Guillermo Andino, Martín Liberman, Eduardo Feinmann, Fernando Niembro y muchos otros que utilizaron su espacio en televisión para castigar a Messi por alguna derrota o algún mal partido.

"¿Por qué no retuitea en el que está Sebastián Vignolo, Óscar Ruggieri, Sebastián Domínguez, Cholo Sottile? Ellos dijeron, avalaron y se rieron porque querían que pierda Argentina. Es más, con él adentro del plantel (en referencia a Agüero)", cuestionó.

De esta manera, el periodista que estuvo en Qatar para ver el Mundial 2022 se tomó su tiempo para tratar de visibilizar que el Kun tiene "una indignación selectiva", porque "solo" lo bardea a él. Azzaro aclaró que "sabe perfectamente cómo son las reglas del juego", que "tiene intereses" y, le pidió: "Si vas a hacer periodismo, exponé a todos".