Karina Gao, la cocinera de "Flor de equipo" sigue en coma inducido: "Sigan mandándole fuerza"

Karina Gao, la influencer gastronómica de 36 años que trabaja en el staff de Flor de equipo, sigue internada y en coma inducido desde hace seis días, tras haber dado positivo de Covid. La joven, que además está embarazada, pelea por su vida y en las últimas horas su familia pidió: "Sigan mandándole fuerza a ella y a su bebé".

"Gracias por todo el amor y el apoyo. A seguir rezando y enviando lindas energías para Kari", escribieron sus familiares desde su cuenta de Instagram, al tiempo que agradecieron las muestras de cariño y preocupación recibidas: "No nos alcanzan las palabras para agradecer los miles de mensajes de apoyo y todo lo que están haciendo por Kari. Sigamos con esta fuerza y esta energía hermosa que es lo que ella merece y genera"

Gao fue inducida a un coma, después de que su cuadro de Covid-19 se complicara con una neumonía bilateral. La joven cocinera, que además es madre de mellizos, fue internada en terapia intensiva el dos de febrero e inducida a un coma dos días después.

"Gente, Kari está evolucionando bien. Su familia ya está de alta. Ella está peleándola aún en terapia, entubada, pero sin complicaciones; lo cual es muchísimo El bebé también está bien. Sigamos en cadena de oración y de buena onda. Todo suma. Pero lo que más suma es que ella lucha", sumó Nancy Pazos, compañera en el ciclo que conduce Flor Peña.

Antes de ser inducida al coma, Karina grabó un video desde la clínica para contarles a sus seguidores cuáles eran los siguientes pasos de su internación. "Les actualizo un poco qué pasó estas 24 horas: ayer a la tarde se fue todo medio a pique, empecé a no saturar bien y me empezó a costar respirar mucho. La fiebre sigue persistiendo fuerte. Tuve mucho miedo", escribió el jueves la cocinera, horas antes de ser inducida al coma.

Y agregó: "Ayer, sinceramente, pensé de todo y pasé la noche como pude. Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo de esta comunidad? Gracias, gracias, gracias. Soy muy afortunada de tenerlos siempre, en las buenas y en las no tan buenas".

La propia Karina les pidió a sus seguidores que se cuiden del virus y que la incluyan en sus oraciones: "Ayer pensé lo peor. Yo sé que salí, hice mi vida (y no me arrepiento), pero siempre me cuidé y lo más importante es que nadie, pero nadie de mis contactos estrechos haya estado con síntomas. Por ese lado, estoy tranquila. Esto se queda conmigo y se queda acá. Tampoco sé dónde me pude haber contagiado. Así que cuídense el doble", dijo.

Además, remarcó que el COVID "es mucho más astuto de lo que imaginamos y no todos tenemos la suerte de ser pacientes leves, asintomáticos o ser afortunados como yo por contar con un servicio médico de primera"; "No todos tenemos la suerte de poder internarnos así. Hoy en cualquier parte del mundo es un bien codiciado y un privilegio. Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañó durante estos 5 años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir a coma, en dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por favor por mí".