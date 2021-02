Karina Gao, la cocinera de "Flor de equipo", sigue en coma pero "mejora día a día"

El pasado 3 de febrero, Karina Gao, la querida cocinera del ciclo Flor de Equipo, fue internada en terapia intensiva tras contraer coronavirus. Tan solo 48 horas después, los profesionales que la atienden decidieron inducirla a un coma farmacológico debido a la gravedad de su cuadro: el COVID-19 causo una neumonía bilateral. "Estoy con oxígeno para ayudarme un poco. Voy a estar bien", había escrito horas antes de caer en coma.

Karina es madre de mellizos y está embarazada de 6 meses, razón por la cual su salud preocupó tanso a sus familiares, como a sus compañeros y seguidores. “Mensaje para el Fandom de @monpetitglouton y para toda esa gente de bien que se preocupó y sigue preocupando por ella. La decisión familiar es mantener su estado en la intimidad. Y nosotros eso lo respetamos", confió Nancy Pazos.

La periodista, parte del programa que conduce Flor Peña, suele compartir las novedades acerca del estado de salud de la cocinera. "Entendemos la ansiedad que provoca en mucha gente que hace cadenas de oración y tira buena vibra, tanto silencio. Kari mejora día a día. Su bebé está muy bien. Ella sigue en terapia. Hace ya once días intubada y en coma farmacológico pero mejorando y eso es muchísimo", remarcó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según explicó la también panelista, falta "muy poco" para que despierte. “Por favor tengamos paciencia. Contesto en privado todos los mensajes que puedo pero me superan en número así́ que opté por este post que espero no ofenda a nadie. Kari hace de su vida un Reality yo también soy su fan. Y sé que tanto silencio apabulla”, escribió Pazos a través de las redes sociales.

Y concluyó: “Pero estoy segura que ni bien despierte va a querer re conectar con todos ustedes. Y volverá́ a brillar como siempre. Hoy lo que más necesita es descansar, cuidarse y cuidar a su bebé. Y abrazar a sus dos torbellinos que seguro la extrañan mil veces más que nosotros. Sigamos rezando, tirando buena vibra y cuidándonos porque este bicho es nefasto”.

Poco antes de ser inducida al coma, Karina les pidió a sus seguidores que se cuiden del virus y que la incluyan en sus oraciones: "Ayer pensé lo peor. Yo sé que salí, hice mi vida (y no me arrepiento), pero siempre me cuidé y lo más importante es que nadie, pero nadie de mis contactos estrechos haya estado con síntomas. Por ese lado, estoy tranquila. Esto se queda conmigo y se queda acá. Tampoco sé dónde me pude haber contagiado", contó.

Además, remarcó que el COVID "es mucho más astuto de lo que imaginamos y no todos tenemos la suerte de ser pacientes leves, asintomáticos o ser afortunados como yo por contar con un servicio médico de primera"; "No todos tenemos la suerte de poder internarnos así. Hoy en cualquier parte del mundo es un bien codiciado y un privilegio. Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa", dijo.

Al final de su último mensaje, le pidió a sus seguidores que recen por ella y sentenció: "Pensé de todo y pasé la noche como pude. Se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo de esta comunidad? Gracias, gracias, gracias. Soy muy afortunada de tenerlos siempre".