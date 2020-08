Karina Jelinek habló de su "compañera de vida", Flor Parise, y aclaró: "No elijo de quién enamorarme"

Pasó un mes desde que Yanina Latorre apuró a Karina Jelinek y aseguró que la modelo estaba en pareja con una de sus mejores amigas, Florencia Parise. Después del cruce público que mantuvo con la panelista del ciclo Los ángeles a la mañana, en el que negó la relación y aseguró estar "soltera", la ex de Leo Fariña sorprendió con una tapa de Gente en la que aseguró: "Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme".

La modelo habló de cómo se sintió luego de que la panelista hiciera pública la relación, reconoció que se sintió "incómoda" y advirtió que los medios de comunicación "la dejaron expuesta", de acuerdo a los extractos de la entrevista publicados por la revista.

"Mi familia es muy religiosa, pero yo siento que Dios ama sin restricciones", reconoció, en alusión a los conflictos familiares que se habrían desatado luego de que Latorre hablara de su relación con Parise. Un dato no menor es que fue la propia modelo quien contó en redes sociales que su familia la bloqueó y eliminó del grupo de WhatsApp.

Semanas atrás, desde su Twitter, Jelinek les dedicó un mensaje a sus más cercanos, en el que hizo alusión a los conflictos familiares, aunque desestimó la información de Latorre como rumores: "Lamentablemente no soy lo que querés que sea y no puedo manejar lo que sale de mí en las noticias".

En el mano a mano con la revista Gente, la modelo se refirió a Parise como su "compañera de vida". Además, manifestó su apoyo a la comunidad LGBT y reconoció que no se siente cómoda con el poliamor: "No va con mi forma de ser".

El cruce con Yanina Latorre: "No sé por qué no blanquea a la pareja"

Latorre fue quien puso sobre la mesa los rumores de relación con Parise, en el ciclo que conduce Ángel de Brito por El Trece. "No sé por qué no blanquea a la pareja", cuestionó la panelista en vivo, al tiempo que sumó: "A mí me dicen que viven juntas, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró".

Atenta a lo que estaban hablando en el piso, Jelinek levantó el teléfono y le escribió directo al conductor. "Buen día, Ángel. Estoy re soltera, re soltera; que Yanina deje de decir zonceras", desestimó.

"Tenía una data, laburo de periodista de espectáculos, era sobre tu vida privada. No sé por qué te enoja tanto, ¿qué tendría de malo que estés de novia con Flor, que es una bomba?", resistió al aire la panelista, al tiempo que amenazó: "Conté la historia. Tengo mucho más y te estoy cuidando. ¡No sabés la data que me llega!".

La modelo volvió a usar su cuenta de Twitter frente a las amenazas y advirtió: "¿Qué? ¿Encima tengo que leer esto? ¿Amenaza con contar más de mi vida privada cuando yo no hablo de eso? Nunca dije con quién estoy, ni con quién dejo de estar. ¡Un poco más de respeto!".