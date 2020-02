Karina Jelinek mostró su lujosa mansión, la criticaron y retrucó con dureza: "¡Hipócritas!"

Karina Jelinek se convirtió en el centro de las críticas en las redes sociales a raíz de su participación en el programa Divina Comida, el ciclo de Telefe que también contó con la presencias de Silvina Luna, Gabriel Schultz, Mariano Peluffo y Fernando Carlos.

A Karina le tocó ser la anfitriona y abrió las puertas de su casa ubicada en el exclusivo barrio Cabos del Lago, de Nordelta. La lujosa mansión de la modelo no tardó en llamar la atención y fueron muchas las voces, sobre todo femeninas, que se alzaron en contra de la ex de Leonardo Fariña.

“Yo solita decoré mi casa, con el buen gusto de mis amigas y mi gran participación. Me inspiré mucho en Tulum, me gustan los colores ‘nude’, naturales”, detalló Karina ante las cámaras del programa, durante el recorrido que hizo antes de recibir a los comensales.

Si bien resaltó que sus amigos suelen elogiar su casa cuando van a visitarla, aclaró que no era frecuente que tenga invitados. “Hoy estoy ansiosa porque en esta casa no entra nadie, pero voy a tener unos invitados especiales y me da intriga, porque les tengo que cocinar, ser anfitriona. Me dicen que preparo buenos tragos, que cocino bien”, aclaró.

Pero mientras Karina se ponía en su papel de anfitriona y tenía una que otra acalorada discusión con Silvina Luna por riñas del pasado, los internautas en las redes sociales comenzaron a cuestionar la lujosa vida de la modelo y a preguntarse cuál eran sus ingresos para solventar una casa que –según la propia Karina- le sale más barato que alquilar en Puerto Madero.

Furiosa por los comentarios que recibió y que la convirtieron en tendencia, Jelinek disparó: “Hipócritas. ¡Me rompo el cul..... trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! Si fuese la casa de alguno de los hombres no harían estos comentarios... porque creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo no puedo alquilarme una casa”.

Finalmente, la morocha señaló que existen personas que le hacen comentarios “maliciosos” sin conocerla y concluyó en diálogo con teleshow: “Es una casa que alquilo, que me sale más económica que viviendo en Puerto Madero. Me encanta mostrar mi casa y estoy orgullosa. Cada planta y cada rincón la decoré con mucha dedicación y amor”.