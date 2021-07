Karina Jelinek, sobre la decisión de alquilar un vientre en Miami: "Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo"

En julio de 2017 ,Karina Jelinek había sorprendido a todos al opinar sobre la decisión de Luciana Salazar de convertirse en madre a través de un vientre de alquiler. “No está bueno no querer tener un hijo en tu vientre para no engordar. Yo no sé por qué ella eligió alquilar un vientre, ¿vos me lo podés explicar?”, había desafiado por entonces la morocha.

Lejos de mostrarse a favor de esta práctica, la ex de Leo Fariña había disparado: "Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre sólo por no engordar no está bueno. En la Argentina tenemos un montón de ejemplos de mujeres que dieron a luz y quedaron espléndidas como Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro o mi amiga Paz Cornú”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, a pesar de la contundente crítica a Luli, Karina no le había cerrado las puertas al tratamiento y consultada sobre la posibilidad de tener que recurrir a esta costosa modalidad por temas de salud, la modelo aclaró: “Si mi médico me lo recomendara porque no hay alternativa, alquilaría un vientre. Pero dentro de las posibilidades, preferiría tener un embarazo natural. Lo ideal a la hora de tener un hijo es tener un padre al lado”.

Lo cierto es que a cuatro años exactos de sus críticas a Salazar, Karina confirmó que tomó la decisión de ser mamá a través de la subrogación de un vientre en Estados Unidos. "No podría quedar embarazada por un tema personal, así que una amiga pondría el vientre", había dicho la modelo, en su paso por PH, Podemos Hablar, reafirmando que su sueño de tener un hijo estaba cada vez más cerca.

De esta manera, Jelinek viajó a Miami junto a su amiga íntima Florencia Parise, a quien fue vinculada sentimentalmente en más de una oportunidad a raíz de un video donde se las ve a ambas besándose, para iniciar los trámites correspondientes. "Estoy en eso, por eso guardo la información hasta que termine los trámites personales", explicó esta tarde en diálogo con Nosotros a la mañana.

Sobre el trámite, la modelo remarcó que ya "está avanzado" y que le gustaría ser mamá ya mismo. "Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños. Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado. Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quiero engordar. Personas ignorantes, comentarios tontos", dijo, a pesar que ella hizo lo propio con Luciana en su momento..

Y concluyó: "Cuando no saben de mí, ni el por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de cinco hijos y están bien. No tiene nada que ver con el físico. Pampita o Dolores Barreiro, por ejemplo. Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber. También me gustaría adoptar, hay muchos niños que no tienen hogar, pero es difícil".