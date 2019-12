Karina Jelinek sufrió un ataque de pánico durante una nota: ¿fue estafada por su mejor amigo?

Karina Jelinek estuvo como invitada en el último programa de Flor de Tarde, el ciclo que conduce Florencia de la Ve por Ciudad Magazine, pero su participación duró solo un par de minutos. ¿La razón? La morocha lució su vestido, saludó a los panelistas, comenzó hablando de su visible e inconfundible bronceado a un día de que comience oficialmente el verano y tuvo que retirarse descompuesta del estudio.

Fue en ese momento que, al ser consultada por cómo estaba, Karina pidió rápidamente un vaso de agua alertando a la producción de que le había bajado la presión. “Un vasito de agua por favor, se me bajó la presión. Me dio taquicardia. Siento como taquicardia, chicos. En serio. Tengo la mano helada”, dijo muy preocupada, con una sonrisa nerviosa en su cara.

Fue entonces que la ex de Leo Fariña remarcó que había salido “apurada” de su casa y que, por tal razón, no había podido almorzar. “No almorcé, salí apurada. (…) Tengo que almorzar ahora porque no comí nada en mi casa. Yo como cada tres horas y entreno todos los días”, explicó, antes de levantarse del sillón y retirarse al grito de “Me siento mal, perdón, chicos”.

Siii amore ! Gracias a Dios estoy mejor ! Fue un ataque de pánico y no quería faltar a @LaJauladelaModa donde trabajo , enfrentar la situación es mejor 💜 #miultimoprogramadelaño tengo un equipo increíble q me apoyo y me ayudo 🙂 @AngeldebritoOk 💜 https://t.co/MeLnHn4Sbc — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) December 20, 2019

Sin embargo horas más tarde se la pudo ver a Karina totalmente recuperada en el piso del programa La Jaula de la Moda. En el video que compartió Ángel de Brito se la puede ver a la modelo, sonriente, buscando el mejor ángulo para sacarse una de sus habituales selfies. “Gracias a Dios estoy mejor. Fue un ataque de pánico y no quería faltar a La Jaula de la Moda”, explicó.

La descompensación de #KarinaJelinek tiene que ver con un horrible episodio que vivió hace un tiempo.

SU MEJOR AMIGO LA ESTAFÓ.

Le entregó todos sus ahorros de años de participación en el Bailando y se los fumó. Muy triste transita entre ataques de pánico, llanto y depresión. pic.twitter.com/Y2eBdIQ1Mn — LÍOPECORARO (@liopecoraro) December 20, 2019

Lo cierto es que el periodista Lío Pecoraro explicó que la descompensación de Jelinek se debió a un episodio en el que fue “estafada” hace un tiempo. “Su mejor amigo la estafó. Le entregó todos sus ahorros de años de participación en el Bailando y se los fumó. Muy triste transita entre ataques de pánico, llanto y depresión”, reveló el también panelista.