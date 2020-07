Karina Jelinek y el primer escándalo del Cantando 2020: echó a su soñador a una semana del debut

Karina Jelinek será parte de una de las 20 parejas que participarán del Cantando 2020 y, si bien el certamen producido por LaFlia debutará en el prime time de canal Trece el próximo 27 de julio, la modelo ya comenzó a protagonizar sus primeros escándalos.

Y es que con todo listo para lo que será la nueva edición del reality de canto, la ex de Leonardo Fariña optó por enviarle un mensaje a Cristian Fontán, quien era su soñador, para avisarle que finalmente decidió no participar del Cantando Junto a él.

La noticia fue dada a conocer en el programa El run run del espectáculo, conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica HD, donde leyeron las llamativas explicaciones que le dio la modelo al joven cantante que estaba muy ilusionado con poder trabajar en el certamen.

De esta manera, Karina Jelinek optó por elegir a Manuel Victoria como su nuevo compañero y al antiguo le escribió: "La verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. Pero la verdad no me siento cómoda con la diferencia de tono de voz".

Y sumó: "Quiero decírtelo yo y espero que me puedas entender. Quiero pedir a alguien que cante en un tono similar al mío para sentirme más segura, porque yo no canto. Necesito a alguien que se amolde a mi voz, vos sos re buen cantante. No es algo personal, me pone mal decirte esto”.

Al final, la modelo le explicó a su ex compañero que no era nada en contra suyo y le aclaró que necesita sentirse "segura" a la hora de cantar. "Me parece que tu tono no va con el mío y yo no puedo moverme de lo que me sale porque no sé cantar. Me siento re mal y di mil vueltas”, se justificó.

Lo cierto es que ante el gran revuelo que se origino a raíz de este tema, Jelinek acudió a su cuenta de Twitter para dar más detalles de su polémica decisión a una semana del debut. "Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona", comenzó diciendo la morocha.

Y continuó: "Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla. Viendo eso, cómo no sé nada de canto, pregunté en la producción porque lo seleccionaron para mí y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así".

Según explicó Jelinek, un amigo de ambos en común fue el que "cerró el contrato y quien lo pidió”. "Por eso, sabiendo eso, decidí ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en LaFlia y ahí tomé la decisión que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona. ¡Solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!”, finalizó.

Pero a pesar de su descargo, la morocha siguió recibiendo fuertes críticas por lo que decidió eliminar el descargo que publicó en Twitter. “Recién hablando con @Karijelinek me cuenta que ella no fue quien eligió a #CristianFontan, que fue pedido del representante de él que es amigo de ambos. Cuando plantea el cambio producción le dice: ‘Lo pediste vos'. Ella dice: ‘No, yo no” y ahí se supo cómo fue”, sostuvo más tarde Pecoraro.

El 27 de julio comenzará el Cantando 2020 a las 22:30: estará conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández; tendrá como jurado a Nacha Guevara, Pepe Cibrián, Moria Casán y Karina La Princesita; y tendrá como participantes a figuras como Floppy Tesouro, Carmen Barbieri, Flor Torrente, Sofi Morandi, La Bomba Tucumana, Dan Breitman, Adabel Guerrero, Melina Lezcano, Jey Mammon, Esmeralda Mitre, Miguel Ángel Rodríguez, Mariana Brey, Brian Lanzelotta, Ángela Leiva, Lolita Latorre, Agustín Sierra, Cande Molfese, Facu Mazzei y Agustina Agazzani, entre otros.