Karina la Princesita enfrentó a Ángela Leiva por haberla acusado de dejarla sin trabajo años atrás

Después de haber mantenido un profundo cruce con Gladys "la bomba" tucumana, este jueves a la noche Karina la Princesita se enfrentó de lleno a la cantante Ángela Leiva, con quien mantuvo una muy mala relación durante años por la competencia que había entre ambas en el ámbito de la música tropical.

Karina la Princesita enfrentó a Ángela Leiva.

Aunque la enemistad es vieja, lo cierto es que la jurado trajo el tema a colación en la pista del Cantando 2020, donde tuvo que evaluar a la artista por su performance junto al GH Brian Lanzelotta.

Luego de una muy buena interpretación del tema "Olvidame y pega la vuelta", la famosa canción de Los Pimpinela, la pareja logró conmover al jurado, que le puso a la pareja muy buenos puntajes por su actuación.

Sin embargo, luego de las palabras de Nacha Guevara, fue el turno de Karina la Princesita, quien no dejó pasar por alto un “viejo rencor” con su colega y se lo hizo saber:

Leiva cantó con Brian Lanzelotta.

“Recuerdo que te paseaste por todos los programas hablando pestes de mí, como por ejemplo que diste fechas de cuándo empecé a salir con mi ex y diste por hecho que empecé a salir con él cuando todavía estaba con El Polaco. Me molestó que Ángela, que tiene una gran voz, tenga que recurrir a eso para tener un poco de cámara”, aseguró la cantante, quien de todos modos aclaró que no fue eso lo que más le dolió, sino que lo peor fue que la acusara de haberla dejado sin trabajo.

"Vamos a hacerla más fácil. Si te herí en algún momento, te pido disculpas. Lo hago públicamente. Ya queda en vos si querés disculparme a mí”, le respondió Leiva con la intención de calmar las aguas.

A pesar de eso, la Princesita no se mostró del todo conforme, y le dijo a la cantante que le gustaría que se retracte por haber dicho en los medios que fue ella quien le impidió trabajar en los escenarios argentinos de la movida tropical.

Al jurado le gustó mucho la performance de la pareja.

"Me gustaría que sí que te retractes de las acusaciones tan graves que hiciste sobre mí cuando dijiste que tu carrera se vio truncada por mi culpa, mi envidia y mis celos. Y que por mi culpa te tuviste que ir a Bolivia porque yo amenazaba a empresarios para que me contraten a mí y a vos no. Me parece grave meterse con el trabajo de los demás, nunca lo hice”, aseguró.

Ante esta situación, Ángela le dijo que sinceramente esa era la versión que a ella le llegaba todo el tiempo, en alusión a que sus productores musicales le decían que era la propia Princesita quien la bajaba de los shows.

"Tal vez tengamos que tener una charla y poner en juego cosas que a mí me llegaban a ver si eran verdad. Recién te pedí disculpas, lo que tenía que hacer ya lo hice”, aclaró.

Por su parte, Brian Lanzelotta también se metió en el escándalo y aunque intentó defender a su compañera, en ese momento recibió una pregunta de Karina La Princesita que desató otro fuerte cruce.

De hecho, la jurado quiso saber por qué en uno de sus vivos de Instagram Lanzelotta se rió cuando una seguidora le preguntó cómo creía que iba a ser el encuentro entre Karina y Ángela.

Sin ocultar lo que pensaba, el ex GH manifestó que sabía que el enfrentamiento iba a ser duro, y que por eso se había tomado el tema en chiste, para relajarse ante lo que iba a pasar.

“Si vamos al caso yo me puedo defender, entonces. Porque vos me la hiciste pasar mal en la casa de tu novio”, comentó Brian y siguió: “Que raro, vos que sos tan memoriosa no te acuerdes, porque yo estaba en el cumpleaños de la hermana del ex y cuando me la presentan a Karina, no la conocía personalmente, me dice ‘ah sos vos el que decías en la casa de Gran Hermano que Ángela Leiva era la reina'”, contó el cantante, a lo que la Princesita negó totalmente la situación y prefirió dar el tema por cerrado mientras le ponía un 10 a la pareja.