Karina lo dejó expuesto en las redes y Mediavilla contraatacó: "Tuvo suerte de meter dos canciones"

La relación entre Oscar Mediavilla y Karina "La Princesita" Tejeda no es la mejor desde que la cantante decidió enfrentar a Natalia Cociuffo –coach del Cantando 2020- y el productor musical optó por ponerse del lado de la coreógrafa. Sin ir más lejos, el marido de Patricia Sosa deslizó días atrás la posibilidad de renunciar a su rol de jurado en el programa de El Trece debido a que su conflicto con la artista de la movida tropical es "irreparable".

Pero en las últimas horas, se sumó un nuevo capítulo a este conflicto luego de que la jurado dejara expuesto a su compañero. Karina realizó úna transmisión en vivo para Instagram en la que se lo puede escuchar de fondo a Mediavilla reivindicando sus logros profesionales y haciendo hincapié en su vasta trayectoria musical. "Siempre me fijo que no estén cuchicheando al lado, si veo que están todos hablando me alejo", aclaró la cantante.

Y es que luego de dejar expuesto al productor discográfico, La Princesita sostuvo que suele "cuidar" estos aspectos antes de hacer un "live" y aclaró: "Una cosa es ser viva y otra es ser boluda, yo no lo voy a apagar para cubrir lo que él está haciendo. Que no me adjudique ninguna pelotudez porque yo soy viva pero no mala leche", dijo, remarcando que ella no tiene que descalificar a otros para justificar su presencia en el jurado.

Esto se debe a que horas antes, Mediavilla sostuvo que su compañera en el jurado del Cantado 2020 es "una cantante que metió dos o tres temas" y que llegó al Teatro Colón con mucha ayuda. En diálogo con La Previa del Cantando, el productor también remarcó que estaría dispuesto a producirles discos a cantantes como Tyago Griffo, Rodrigo Tapari y Ángela Leiva, pero no a Karina: "Son cantantes increíbles y Karina es una cantante".

Y consultado por sus polémicos dichos, agregó: "Es una cantante que tuvo la suerte de meter dos o tres canciones, y está bien, nada más. Yo no quiero contar sus discos y menospreciar su trabajo. Trabajamos para que esté en el Colón porque en un principio no iba a estar, pero al final hubo dos cantantes que la ayudaron para que pueda participar: Patricia Sosa y Lucía Galán".

En ese sentido, también recordó el diálogo que Oscar tuvo con el representante de La Princesita apenas ella rescindió su contrato con los hermanos Serantoni. “Ya estoy un poco cansado de los ‘me dijo, le dije, le dijo’. Una vez vino ella con el papá del Kun Agüero para decirme que querían hacer un disco y que les había parecido que yo era un productor que podía calificar para hacer un disco importante como el que querían hacer”, contó.

Y sumó: “Los recibí en mi estudio, tomamos un café. Era un acercamiento para empezar a conversar a ver si se podía o no hacer algo. No es una cosa de que vienen y te dicen que tenés que hacer el disco. Las compañías por ahí sí, pero cuando es gente que no tiene atrás a una compañía, no. Karina dijo que tenía intención de grabar un disco pero que quería que el disco no tuviera baterías, que quería hacer algo más de cantante, correrse de la cumbia".

Según reveló el productor, le recomendó analizar en profundidad su decisión porque "iba a dejar pagando a todo su público tropical". "Le dije que si quería mutar lo tenía que hacer suavecito, incorporando canciones. Es todo un trabajo. Salvo que se anime a voltear todo su público. Y después no los vi más. Se fueron a trabajar con Joaquín Galán, que había sido socio mío, hicieron algunas cosas y no les seguí el ritmo porque no me interesaba mucho”, cerró.