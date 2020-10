Karina salió en defensa de su hija Sol y cargó contra el programa de Dumas y Listorti: “Con mi hija, ¡no!”

Todo comenzó a partir de los dichos de Valeria Aquino, ex de El Polaco, quien acusó a Barby Silenzi (actual pareja del cantante) de destratar a su hija Alma en su cumpleaños. Si bien la bailarina se defendió y acusó a la morocha de "desagradecida" y "mentirosa", fue la hija que el músico tuvo con Karina La Princesita Tejeda, Sol Cwirkaluk, la que a través de las redes sociales acusó de maltrato a la propia Aquino.

Mientras Aquino aseguraba en Hay que ver que Barby Silenzi había destratado a Alma, la adolescente de 13 años acudió a su cuenta de Twitter y escribió con firmeza: “¿¿Querés que te diga lo que es el desprecio?? Justo vos vas a hablar de falta de respeto”.

Consultada por esta situación, Karina La Princesita aseguró que hablará del tema con su hija en la intimidad de su casa y aclaró: “No me meto en las coas que no me corresponden. Y mi hija no está en el medio. De mi hija me ocupo yo. Y estamos muy bien”.

Pero lejos de conformarse, la jurado realizó un furioso descargo desde su cuenta de Twitter en contra del programa Hay que ver (El Nueve), ya que desde el ciclo se refirieron a los posteos que había hecho su hija contra Valeria Aquino. “Yo no miro Hay que ver, ¿pero alguien sabe si me pidieron disculpas? De no ser así, llamo a mi abogado”, escribió primero la cantante en contra del programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti.

Furiosa, además, sostuvo que en el ciclo de canal Nueve se la pasan faltándole el respeto y agregó: “En ese programa me faltan el respeto siempre y después se lavan las manos. Sin embargo, me importa muy poco. Pero con los menores NO. ¡Y menos con mi hija!“.

Según explicó, recibe muchas críticas diariamente de parte de los conductores y panelistas de ese ciclo desde que contó que dejó a Sol a cargo de su mamá para cuidarla y evitar que se contagio de coronavirus dado que tanto ella, como El Polaco, participan de distintos programas de televisión.

En ese sentido, remarcó: "Tengo que aguantar que muchos me recriminen que dejé a mi hija con mi mamá, porque en el programa dicen no estar de acuerdo, ya que mi hija no es de riesgo. Mi hija es de riesgo, infórmense antes, al menos al hablar de un menor".

Y advirtió: De cómo nos manejamos en casa es problema mío. Ya saben de mi paciencia con respecto a los dichos sobre mí, en general. Esa paciencia y templanza seguirá presente. Pero con mi hija, ahí sí que no. Fin para mí sobre este tema por este medio. Se seguirá por donde corresponde. Gracias”.