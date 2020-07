Karina se suma al "Cantando" y ya le guiñó el ojo a una famosa: "Yo no soy chupamedias"

En las últimas horas, Karina "La Princesita" confirmó que se sumará como jurado en la nueva edición de Cantando por un sueño, que contará en esta oportunidad con la conducción de Ángel De Brito y Laurita Fernández. Qué dijo sobre la bailarina.

La cantante usó sus redes sociales para anunciar su incorporación al certamen, que será producido por La Flia. Sus fans no tardaron en preguntarle por Laurita y la rubia se mostró relajada a la hora de hablar de su compañera de trabajo.

"Me encanta Laurita, pero de antes ya, no de chupamedias ahora. Yo suelo sostener lo que digo. No cambio según las circunstancias", respondió con buena onda desde Instagram, al tiempo que prometió ser profesional a la hora de evaluar a los participantes: "Voy a ser justa. En cualquier trabajo soy justa y muy sincera".

El ciclo saldrá al aire en plena pandemia, un detalle que tampoco pasó inadvertido por sus seguidores, quienes se preocuparon por el grado de exposición que podría tener la cantante. "Primero, pienso que poder laburar hoy es una bendición que hay que agradecer, ya que muchos desearían poder trabajar", aclaró de inmediato.

"De todos modos, creo que si en la televisión dejan trabajar, cumpliendo extremadamente los protocolos como lo hará también este programa, deberían tener los mismos derechos a trabajar los demás, también bajo las mismas condiciones. Creo que hoy, después de tantos días de encierro, contribuir con el entretenimiento es importante. Sino, nos volvemos locos, si es que ya no lo estamos".