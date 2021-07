Karina y la defensa al Kun Agüero por su rol en los juicios millonarios con sus ex músicos

El reclamo de los músicos de Karina “La Princesita” Tejeda contra ella sigue generaron revuelo y nuevas revelaciones. Luego de que se conociera la noticia de que la ex pareja de la cantante, el futbolista Sergio Kun Agüero, habría tenido algo que ver con la decisión de “dejar tirados” a los músicos y no pagarles, Karina decidió salir con los tapones de punta a responder.

"Es una boludez. Si quieren nombrarlo y ver qué rol, qué papel cumplió él, me ayudaron a conocer algunos abogados, que me organizaron un poco más el tema. Yo no frené nunca de trabajar, no dejé nunca de vivir en la Argentina. El único momento en el que frené fue los meses, que fue lo que tardaron los abogados en negociar, porque a mí me quedaban tres años de contrato por cumplir y preferimos pagar nosotros para rescindir el contrato y poder trabajar tranquilos. Y no lo que le hicieron a Ángela (Leiva), que no la dejaron trabajar por un montón de tiempo, y se tuvo que ir a otro país para poder trabajar tranquila. Pero como yo necesitaba el trabajo, y mis músicos también, pagué una cifra que yo no tenía”, manifestó en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM).

"Fenix pagó los 5 millones de pesos que ellos me cobraron y los años siguientes trabajé para pagar la deuda a Fenix. Ese fue el único tiempo en el que yo frené. No fue por irme ni nada. Pero la gente repite las cosas que los títeres dicen en la televisión. Viste que cuando te agarran de punto, te ensucian y después la gente repite. A veces hay muchas verdades, y otras veces hay cosas que no son ciertas”, agregó.

Toda la polémica comenzó después de que la propia Karina confesara en el ciclo Los ángeles de la mañana que había perdido un nuevo juicio laboral, luego de que se conocieran los detalles de la millonaria demanda que ganó una ex integrante de la banda que la acompañó durante años en sus giras y shows.

"El año pasado perdió un juicio y ahora el segundo. Ella estaba muy mal y me decía: 'No puedo salir de esto'. Está bloqueada por esto. Está frustrada", reveló Ángel de Brito, en alusión a la conversación que mantuvo con la participante de La Academia detrás de cámaras.

En efecto, la preocupación actual de la cantante es que todavía hay otros tres juicios sin sentencia, todos ellos realizados por ex empleados que trabajaron en negro y fueron despedidos por la cantante. "Si perdí este, los que se vienen también los voy a perder y es mucha plata", sostuvo la cantante.

Los despidos fueron decisión de Karina, porque era ella la que compartía las giras. Ella pidió la desvinculación. Ella se ocupaba del staff"

Los despidos se produjeron cuando Karina trabajaba con Pablo y Adrián Serantoni, quienes también fueron alcanzados por las demandas laborales. "El juicio data del 2014. Es una sentencia definitiva. Este fallo condena a Karina y a los Serantoni. La clave de la sentencia es el contrato, que detalla que tanto Tejeda (por Karina), como Pablo Serantoni eran beneficiarios de las ganancias y costos, eran socios", precisó la panelista Marina Calabró.

Una vez probada la sociedad, se desarticula la defensa de la cantante, quien aseguró que el contrato lo firmó de joven, sin asesoramiento de un abogado y que nunca supo que formaba parte de una sociedad que facturaba mucho dinero. Atenta al escándalo, Calabró contactó con los Serantoni: "Me dijeron que eso (los despidos) fueron decisión de Karina, porque era ella la que compartía las giras. Ella pidió la desvinculación. Ella se ocupaba del staff".

"Ellos dicen que era muy difícil la convivencia con Karina por su carácter. Muchos repiten que al verla muy afectada por este tema, señalaron: 'Siempre se hace la víctima'", aportó Andrea Taboada. "Karina me dice que los Serantoni le decían que era una sociedad, pero que ella nunca supo ni cuánto valía un show. Y que ella cobraba en negro, como sus músicos. Dice que el contrato lo firmó en 2011 sin ser asesorada por un abogado", sumó Maite Peñoñori.