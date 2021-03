Kate maltratadora, ideas suicidas y el racismo por el color de piel de Archie: "Por eso no es príncipe"

La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, acusó ayer a la familia real británica de preocuparse por lo oscura que sería la piel de su hijo, aseguró que la cobertura negativa en la prensa la había llevado a un punto en el que "ya no quería vivir" y reveló que se casaron en secreto tres días antes de la ceremonia oficial, durante una entrevista que concedió a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Markle dijo que el príncipe Harry reveló las preocupaciones de su familia sobre el tono de piel de su hijo Archie, así como la seguridad a la que tendría derecho, antes de su nacimiento el 6 de mayo de 2019, informó la agencia de noticias AFP.

"En esos meses en que estaba embarazada tuvimos una serie de conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera", dijo Meghan durante la entrevista que duró dos horas.

“El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”, agregó. “¿Creés que fue por su raza?”, preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, reveló Meghan. La duquesa no dijo quién pronunció esa frase, pero aseguró que fue uno de los miembros protagónicos de la familia real y que la charla fue directo con Harry. “Sería muy dañino para ellos”, agregó.

La contemplación del suicidio

Meghan fue más allá y en otra de las partes del extenso reportaje, que visto en vivo en más de 60 países, confesó que antes de que tomarán la decisión de abandonar la Corona ella había contemplado la posibilidad de suicidarse. “No quería vivir más. Tenía ese miedo muy claro y ese pensamiento constante”, dijo. Agregó que le contó esa situación a alguien importante de la Corona. Pero que "ellos no hicieron nunca nada por encontrar una solución”.

La relación con Kate

En otro tramo negó haber hecho llorar a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, antes de su matrimonio con Harry, divulgada este domingo por CBS. "Todos en la institución sabían que no era cierto", sostuvo sobre el incidente y añadió que "ocurrió lo contrario”. Meghan dijo que al incidente fue "un punto de inflexión" en sus relaciones con la familia real.

Meghan detalló el episodio y aseguró que no lo hacía para “desprestigiar” a Kate. “Se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello”, dijo. Lo contó, afirmó, para dejar en claro el rumor “porque todos en le Palacio sabían la verdad” y no la defendieron. “No sé cómo esperan que después de todo este tiempo todavía permanezcamos callados si la monarquía perpetúa falsedades sobre nosotros y si corremos el riesgo de perder cosas. Bueno, ya se ha perdido bastante”, aseguró Meghan. Y agregó: “Es realmente liberador tener el derecho y el privilegio, en cierto modo, de decir ‘sí, estoy preparada para hablar’”.

Las críticas de la prensa

"Sabía que si no lo decía (hablar de sus pensamientos suicidas), lo haría. Y yo, simplemente, ya no quería vivir más. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador", señaló. Meghan, que se casó con el príncipe Harry en 2018, dijo que le dijo a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, pero le dijeron que "no podía, que no sería bueno para la institución”. Harry y Meghan revelaron que el segundo hijo que esperan "es una niña".

El casamiento secreto

Meghan reveló que "tres días antes de nuestra boda nos casamos" y señaló que intercambiaron votos en privado ante el arzobispo de Canterbury, Justin Welsby, antes del espectáculo televisado el 19 de mayo de 2018 en el Castillo de Windsor.

"Nadie lo sabe. Pero llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Mire, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros'", acotó en su entrevista con CBS.

La denuncia por acoso a empleados

Como contraparte de la entrevista que la pareja dio a uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense, Meghan, de 39 años, debe enfrentar una investigación interna del palacio sobre denuncias de que acosó al personal de la casa real durante su estadía en Gran Bretaña.

"Llamemos a esto como es: una campaña de desprestigio calculada basada en información engañosa y dañina", respondió un portavoz de Harry y Meghan.

Por su parte, según la prensa británica, la monarquía decidió hacer frente a la amenaza de esta entrevista ofreciendo la imagen de una familia unida en las celebraciones anuales de la Commonwealth en un programa de televisión unas horas antes de la intervención de la pareja.

La salida de la Corona

“Nos fuimos (de Reino Unido y de la realeza) porque no nos apoyaban, no nos entendieron”, aseguró Harry, haciendo referencia a su familia y a la prensa. “Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado. Estaba atrapado dentro del sistema, como lo está el resto de mi familia. Mi padre, mi hermano están atrapados en esa vida y no pueden salir”, afirmó mientras sostenía la mano de su esposa.

El padre que no quiere saber nada

Harry fue más allá e incluso contó que su padre, el Príncipe Carlos, decidió no tener más una relación con él después de su renuncia a la Corona y lo complicado que fue reconstruir el vínculo después de eso. “No me contestaba el teléfono”, le dijo a Oprah al ser consultado sobre la relación con su padre. Si bien luego admitió que de a poco su progenitor está aceptando sus llamadas, aunque se siente “decepcionado” por su forma de actuar.

Oprah preguntó: “Acabas de decir que tu papá dejó de atender tus llamadas. ¿Por qué dejó de atender tus llamadas?”. Harry respondió: “Porque ... en ese momento tomé el asunto en mis propias manos. Era como si tuviera que hacer esto por mi familia. Esto no es una sorpresa para nadie".

Luego profundizó los motivos: “Es realmente triste que haya llegado a este punto, pero tengo que hacer algo por mi propia salud mental, la de mi esposa y la de Archie también, porque pude ver hacia dónde se dirigía esto”

Y añadió: “Me siento realmente decepcionado porque él ha pasado por algo similar, él sabe cómo se siente el dolor, y Archie es su nieto. Pero al mismo tiempo, siempre lo amaré, pero hemos pasado mucho dolor y continuaré haciendo que sea una de mis prioridades tratar de sanar esa relación”.

La comparación con Lady Di

"Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera", le dijo Harry a Oprah, en alusión al divorcio de sus padres, el príncipe Carlos y la princesa Diana, y de una famosa entrevista que esta última concedió a la BBC en 1995, en la que admitió haber engañado a su esposo con el oficial del ejército James Hewitt.

La princesa Diana murió junto a su entonces pareja, el empresario Dodi al Fayed en un accidente de auto en París en agosto de 1997, cuando el conductor de su coche intentaba escapar de la persecución de los paparazzi.

Después de confirmar a la reina Isabel que no reanudarían sus deberes reales tras un período de revisión de un año, los duques de Sussex perdieron el mes pasado sus últimos patrocinios reales y títulos militares. Del Reino Unido se mudaron a Canadá y luego a California. Vivieron primero en Los Ángeles y desde julio se radicaron en una mansión en Montecito.

Desde su llegada a Estados Unidos, Harry y Meghan crearon una fundación benéfica llamada Archewell y firmaron un acuerdo con Netflix para producir documentales, largometrajes, programación infantil y otros contenidos.